Проект новой Конституции дорабатывается с учетом предложений граждан и экспертов – Бакыт Нурмуханов

Конституционная реформа
127

На сегодняшнем заседании Конституционной комиссии заместитель председателя Конституционного Суда РК сообщил о ходе доработки проекта новой Конституции и ключевых изменениях, внесенных в результате всенародного обсуждения, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Бакыт Нурмуханов отметил, что с момента публикации проекта новой Конституции по различным каналам поступило более 4 000 предложений. Все поступающие предложения, отклики и замечания, как подчеркнул спикер, тщательно изучаются Конституционной комиссией.

«Анализ показывает, что ряд из них заслуживает внимания, восполняют содержание статей, усиливают гарантии, улучшают формулировки правовых норм, вносят большую ясность и правовую определенность», – отметил он.

В частности, в реализацию предложения о конституционном закреплении тенге в качестве национальной валюты статья 2 была дополнена 6 пунктом. Национальная валюта (денежная единица) Республики Казахстан – тенге. Исключительное право эмиссии тенге принадлежит Республике Казахстан. Спикер добавил, что аналогичное предложение содержится и в обращениях граждан.

Пункт 6 данной статьи становится пунктом 7 и остается в редакции Проекта: «Суверенитет, Независимость, унитарность, территориальная целостность, форма правления Республики Казахстан неизменны».

«В статье 6 норму о недопустимости создания в государственных органах организаций политических партий предлагается из пункта 1 перенести в пункт 2 в такой же редакции. Представляется, что она будет логично дополнять положения пункта 2 данной статьи, согласно которым не допускаются незаконное вмешательство государства в дела общественных объединений и общественных объединений в дела государства, а также возложение на общественные объединения функций государственных органов», – сообщил Нурмуханов.

Статья 12 проекта, посвященная вопросам гражданства, также предлагается к уточнению. Отметим, в пункт 3 вносится положение о том, что гражданин Республики Казахстан не может иметь двойного или множественного гражданства, а наличие иного гражданства является основанием для прекращения гражданства Республики Казахстан в порядке и на условиях, определяемых законом.

Cреди внесенных предложений большой интерес представляет и закрепление в Конституции права каждого на возмещение вреда, причиненного в результате противоправных действий органов государственной власти и их служащих.

«В УПК предусмотрена глава 4, регулирующая порядок возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс. Согласно ее положениям вред, причиненный лицу в результате незаконного задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, временного отстранения от должности, помещения в специальную медицинскую организацию, осуждения, применения принудительных мер медицинского характера, возмещается из бюджетных средств в полном объеме независимо от вины органа, ведущего уголовный процесс», – отметил спикер.

Кроме того, он рассказал, что уточнена статья 18 проекта Конституции. Так, согласно новой редакции без судебного решения человек не может быть подвергнут задержанию свыше сроков, предусмотренных законом. В завершение Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что работа по доработке проекта новой Конституции продолжается.

#проект #реформа #предложения #конституция

Популярное

Все
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Креативный импульс для экономики
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
От водородной энергетики до умных сетей
Высокая оценка курса реформ
Обсуждены вопросы развития социальной сферы ВКО
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Сформирован проект повестки
В заказчиках недостатка нет
От стихийной торговли – к уличным стандартам
В районе открылись новые ФАПы
В реку слили кислоту?
Финансовый ликбез для школьников
Урожай зависит от семян
Тұсау кесу от Александра Бублика
Пусть зеленым будет город!
Сказка на новый лад
Ау, отечественный инвестор!
Снег Алматы привычнее песков Неома
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
С позиций демократического мышления
Продвигать главные ценности
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве
Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

Новая Конституция соответствует всем современным принципам …
Новая Конституция усилит представительную власть в Казахста…
Максим Рожин о новой Конституции: Человек труда – высшая це…
Конституция определяет общие ценности и ответственность общ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]