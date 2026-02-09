Проект Основного закона готов для вынесения на всенародное голосование – Марат Шибутов

Конституционная реформа
74
Дана Аменова
специальный корреспондент

Политолог Марат Шибутов предложил более детально сформулировать конституционную норму о возможности роспуска будущего однопалатного Парламента – Курултая – при неоднократном отказе согласовать ключевые кадровые назначения. Свое мнение он озвучил на десятом заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Марат Шибутов сообщил, что Курултай будет вправе согласовывать назначение ряда высших должностных лиц. В их числе Вице-президент, Премьер-министр, 10 судей Конституционного суда, 6 членов Центральной избирательной комиссии и 8 членов Высшей аудиторской палаты. То есть существенно больше, чем сейчас.

Марат Шибутов предложил сделать механизм роспуска Парламента более гибким и нацеленным на поиск компромисса.

«Вместо формулировки «распускает» предлагаю использовать «вправе распустить», убрав однозначность и оставив возможность договориться. Это касается пунктов 2, 4, 8 статьи 46 в разделе «Президент» и пунктов 1, 2 статьи 62 в разделе «Курултай». Таким образом, сделаем политическую систему более гибкой и склонной к компромиссу. Прошу уважаемую Комиссию поддержать мое предложение», – озвучил он.

Политолог также подчеркнул, что каждая формулировка, предлагаемая в новую Конституцию РК, прошла через насыщенные обсуждения внутри Конституционной комиссии и сопровождалась открытой общественной оценкой.

«Это был сложный, иногда неудобный, но честный процесс. В результате на текущем этапе мы имеем проект, который является результатом совместного труда и различных подходов, опыта и мировоззрений экспертов из разных сфер. Именно поэтому считаю, что проект Основного закона готов для вынесения на всенародное голосование», – заключил Марат Шибутов.

#голосование #комиссия #реформа #конституция #политолог

