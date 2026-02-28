Участие Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на инаугурационном заседании «Совета мира» в Вашингтоне 19 февраля 2026 года стало одним из важнейших внешнеполитических мероприятий нового сезона для нашей страны и продемонстрировало серьезный сдвиг в мировой геополитике.

В своем выступлении на саммите Глава государства подчеркнул, что мир вошел в период, когда решительные и прагматичные действия приобретают определяющее значение. Прочного мира можно достичь лишь посредством практических, целенаправленных мер, а не через бесконечные конференции с резолюциями.

Также Президент заявил о готовности Казахстана присоединиться к усилиям по стабилизации и восстановлению Газы посредством гуманитарной, продовольственной и инфраструктурной помощи, включая поддержку нашей страной Международных сил стабилизации.

На самом деле, современный мир вступил в фазу, когда образ будущего перестал быть риторической конструкцией и превратился в предмет практического управления.

Иллюзия универсальных правил рассеивается, международный порядок больше не скреплен единым фундаментом, а собирается из конкурирующих региональных проектов и пересекающихся интересов глобальных игроков.

Возвращение жесткого реализма в мировую политику, усиление линии президента США Дональда Трампа, «дух Анкориджа», апгрейд доктрины Монро и Гренландия, зашедшие в тупик переговоры по Украине, противоречия в рамках треугольника «Вашингтон – Лондон – Брюссель», обострение вокруг Ирана, фрагментация валютной системы, новая цифровая реальность, фактическое разделение мира на зоны влияния, рост субъектности Глобального Юга - все это не отдельные эпизоды, а элементы одной мозаики.

Мир переходит от глобализма правил к глобализму интересов, где внешняя политика становится продолжением внутренней управляемости, а слабость институтов мгновенно проецируется вовне.

Современный мировой порядок стремительно утрачивает универсальность и все отчетливее выстраивается по региональному принципу.

В этой реальности устойчивость государства измеряется не масштабом заявлений, а способностью удерживать собственную траекторию в мире тектонических сдвигов.

Стабильность перестает быть внутренним комфортом и становится внешнеполитическим капиталом.

Мексика служит в этом смысле показательным примером. Будучи глубоко встроенной в североамериканское экономическое пространство соглашением USMCA, страна одновременно расширяет внешнеполитический маневр, выстраивая отношения с Китаем, ЕС, странами Глобального Юга и партнерами по Латинской Америке и Карибскому бассейну ( ЛАКБ). Это не классическое балансирование и не демонстративный нейтралитет, а тонкая стратегия адаптации, основанная на институциональной устойчивости и дипломатической точности.

В целом, в Новом Свете влияние бывших метрополий - Испании, Португалии, Великобритании - продолжает ощущаться через культурные, экономические и институциональные связи. При этом сами страны ЛАКБ уже давно выстраивают собственные стратегии, балансируя между исторической зависимостью и современной субъектностью.

Для Казахстана этот опыт особенно созвучен. Евразийские срединные державы, как и страны ЛАКБ, действуют в условиях высокой плотности внешних интересов, где стратегическая ошибка стоит дорого, а право на вторую попытку не всегда существует.

Для государств масштаба Казахстана выбор становится принципиальным: либо раствориться в чужих конструкциях, либо выстроить собственную модель присутствия в мире.

Именно в этом контексте принципиально важно, что в логике Касым-Жомарта Токаева внешние вызовы никогда не рассматриваются изолированно от внутренних процессов.

Геополитическая турбулентность здесь не противопоставляется внутренним реформам, а служит аргументом в пользу их углубления. Внешнее давление становится не оправданием внутренних проблем, а индикатором прочности государственного и общественного каркаса.

Казахстан не может претендовать на альтернативный мировой порядок, но и не фиксируется в жестких блоках. Стратегия Астаны направлена на сохранение стратегической автономии через внутреннюю целостность, институциональную дисциплину и сбалансированность внешней политики.

С позиции дипломата, работающего в Латинской Америке, особенно ясно ощущается, что главный дефицит современной политики - не ресурсы и не союзники, а время. Большинство государств реагирует, а не формирует.

В этом контексте роль казахстанского лидера выходит за рамки национальной политики. Казахстан под его руководством выступает как проводник идеи, что устойчивость страны внутри ее границ и активность на мировой арене - две стороны одной стратегии, где внутреннее развитие и внешнее влияние взаимосвязаны.

В этих условиях особое значение приобретает участие Казахстана в глобальных инициативах мира и безопасности. в Совете мира стало логическим продолжением присоединения к Авраамовым соглашениям, что продемонстрировало готовность страны быть мостом между разными цивилизационными и культурными полюсами.

А приглашение Президента Касым-Жомарта Токаева на саммит «G-20» в Майами в 2026 году в очередной раз подчеркивает признание роли Казахстана как средней державы, способной учитывать интересы Запада и Востока, Севера и Юга на основе сбалансированного и конструктивного подхода к глобальным и региональным процессам.

Это позитивно сказывается и на внешнеэкономическом, инвестиционном имидже Казахстана. Неслучайно Глава государства использует каждую возможность для встреч и договоренностей с представителями бизнеса с мировым именем. Так, лишь за неполные полгода (в период участия в очередной сессии ГА ООН, официального визита в Белый дом, а также в рамках недавнего заседания Совета мира) состоялись результативные переговоры с PepsiCo, Amazon, Chevron, John Deere, ExxonMobil, Microsoft, General Electric, World Bank Group, U.S. International Development Finance Corporation, Boeing, Mars и другими.

Сунь-Цзы писал: «Стратегия без тактики - красивый план на бумаге, а тактика без стратегии - бег по кругу. Настоящая сила заключается в умении видеть возможности, управлять временем и направлять дух страны на результат».

Реформы в логике Президента Казахстана не изолированы от мировой турбулентности. Напротив, они подаются как прямой ответ на нее: если мир становится жестче, государство должно становиться более структурированным; если внешняя среда нестабильна, внутренняя система обязана быть устойчивой.

В этом смысле Национальный Курултай и конституционные инициативы Главы государства 20 января с.г. следует рассматривать не как символическую форму диалога, а как механизм синхронизации внешних вызовов и внутренних ответов.

Для Казахстана новая Конституция выходит далеко за рамки юридической техники и становится вопросом исторического выбора.

Речь идет не о формальном обновлении текста Основного закона, а о попытке заново выстроить саму архитектуру государства под вызовы нового времени.

Предлагаемые изменения укрепляют роль Парламента, расширяют полномочия регионов, закрепляют механизмы общественного контроля и повышают ответственность исполнительной власти. Параллельно усиливаются конституционные гарантии прав граждан и прозрачность работы государственного аппарата - как фундамент доверия к институтам.

В мире, где внешние риски нарастают быстрее, чем формируются правила, именно прочность внутренних институтов становится главным ресурсом устойчивости.

Ключевая особенность подхода - ориентация не на кризисный или электоральный цикл, а на длинный исторический горизонт. В эпоху ярких жестов и публичной яркости ставка на выдержку и последовательность выглядит не осторожностью, а формой стратегического расчета.

Мексиканский поэт и мыслитель Октавио Пас отмечал, что «будущее - это не то, что с нами случается, а то, что мы делаем возможным».

Именно поэтому линия нашего Лидера на укрепление внутренней архитектуры государства и общества приобретает новое дыхание. Речь идет не только о развитии страны, но и о формировании пространства стабильности в мире, где конфликт и столкновения постепенно становятся новой нормой.

Уже давно не секрет, что мировая геополитика все меньше напоминает шахматную доску и все больше - своеобразный «карточный стол мировых проектов», где игроки вынуждены учитывать не только силу, но и собственный образ в глазах других. Еще Владимир Лефевр писал в своей знаменитой «Алгебре совести», что побеждает тот, кто способен просчитать не только ход противника, но и его представление о собственной правоте. А известный методолог Георгий Щедровицкий напоминал, что в переломные эпохи выигрывают те системы, которые умеют мыслить не реактивно, а проектно - как архитекторы игры, а не ее статисты.

И здесь все заметнее проявляется фактор нашего Президента. Его подчеркнуто взвешенный и внешне почти академичный стиль на деле соответствует логике рефлексивной политики при минимизации резких движений и максимизации пространства маневра.

В условиях, когда крупные державы играют в жесткую геополитику, ставка делается на управление смыслами, образами и ожиданиями.

В итоге Казахстан все чаще выглядит не как поле чужой игры, а как аккуратный модератор собственных комбинаций. Именно тот игрок получает стратегическое преимущество, кто способен действовать так, чтобы партнеры сами считали его позицию разумной и неизбежной. В большой политике это и есть высшая форма силы - когда твой ход воспринимается другими как их собственный выбор.

Дипломатия XXI века - это способность превращать время и пространство в ресурс, а вызовы внешнего мира в возможности для страны.

В этом заключается стратегическая роль и миссия Президента Касым-Жомарта Токаева - сохраняя преемственность тысячелетней истории Великой степи, на основе пректного мышления видеть нашу страну в масштабе исторического времени, строить Справедливый Казахстан как систему смыслов и образа будущего.

И если время сегодня сжимается, то выигрывает не тот, кто быстрее, а тот, кто точнее выбирает направление. В конечном итоге история всегда благоволит тем, кто умеет работать не только с пространством решений, но и с пространством будущего.

От редакции: Автор - Опытный дипломат, ранее работавший в АП, Сенате и МИД РК, посольствах в Узбекистане, Украине, Испании и Кубе, владеющий английским, испанским и португальским языками.