Первое совещание по организации работы проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса прошло сегодня в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Проектный офис создается как единый координационный центр для систематизации и оперативного рассмотрения обращений бизнеса, связанных с применением новых норм Налогового кодекса и регуляторики предпринимательства. Его задача – обеспечить согласованные действия государственных органов и выстроить устойчивую обратную связь с предпринимательским сообществом.

В первом заседании проектного офиса приняли участие руководство НПП «Атамекен», уполномоченный по защите прав предпринимателей Канат Нуров, представители центральных государственных органов.

Ключевая логика работы проектного офиса – принцип «единого окна». Все обращения бизнеса, поступающие через call-центр налоговых органов, Telegram-канал SalykBot, подразделения Комитета государственных доходов, НПП «Атамекен», социальные сети и другие каналы коммуникации, будут аккумулироваться в одном центре. Для типовых обращений будут установлены конкретные сроки подготовки ответов. Вопросы сложного и межведомственного характера будут выноситься на заседания проектного офиса с участием профильных госорганов.

Заседания проектного офиса планируется проводить каждую неделю. На них планируется рассматривать наиболее актуальные и часто поднимаемые бизнесом вопросы, вырабатываться решения и предоставляться разъяснения. Итоги работы проектного офиса намерены регулярно доводить до широкой общественности через каналы коммуникации государственных органов и средства массовой информации.

Как сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, в период с 1 по 20 января в налоговой системе зарегистрировано 22 тыс. новых налогоплательщиков, из них более 20 тыс. – индивидуальные предприниматели и около 2 тыс. юридические лица. Количество новых плательщиков НДС составило 7 100.

«Режим самозанятых выбрали 137 708 налогоплательщиков. Более 100 тыс. из них – физические лица, ранее не находившиеся в поле налогового администрирования. Новый режим позволяет работать без регистрации ИП и применения кассовых аппаратов, без уплаты налогов, с обязательством только по социальным платежам в размере 4% от дохода», — отметил Ержан Биржанов.

Отмечено, что период имплементации сопровождается объективными сложностями. В начале января фиксировались технические проблемы при запуске ИСНА. На сегодняшний день все методологические и технические вопросы урегулированы. Подчеркнуто, что ИСНА является крупнейшей информационной системой в стране, одновременно обслуживающей до 250 тыс. налогоплательщиков.

Сегодня основные обращения бизнеса носят прикладной характер и касаются выбора режима налогообложения, подачи уведомлений, корректности обработки данных, выбора ОКЭД, заполнения электронных счетов-фактур и других процедурных вопросов. Для оперативной поддержки налогоплательщиков на постоянной основе работают офисы консультаций при ДГД, call-центр и Telegram-канал SalykBot.

С 5 января во всех областных центрах и городах республиканского значения три раза в неделю проводится акция «Народный бухгалтер». В ней участвуют более 100 бухгалтеров, представляющих семь отраслевых ассоциаций. Бесплатные консультации уже получили свыше 3 тыс. человек.

Подводя итоги заседания, Серик Жумангарин подчеркнул, что в период реформы основной фокус был сделан на формирование и обсуждение норм Налогового кодекса, тогда как на этапе имплементации ключевое значение приобретают четкие сроки, понятные механизмы и предсказуемость их применения.

«Мы понимаем, что в процессе внедрения неизбежно возникают вопросы. Если реагировать на них разрозненно, по ведомствам, риски только накапливаются. Проектный офис создается именно для того, чтобы оперативно и системно решать вопросы бизнеса», — отметил он.

В состав проектного офиса вошли представители Министерства финансов, Комитета государственных доходов, Министерства национальной экономики, НПП «Атамекен», Министерства цифрового развития и Министерства юстиции. К работе проектного офиса также будут привлекаться отраслевые ассоциации, частные налоговые консультанты и экспертное сообщество.