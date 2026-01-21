Проектный офис по внедрению Налогового кодекса будет еженедельно рассматривать вопросы бизнеса

Правительство
71

Первое совещание по организации работы проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса прошло сегодня в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Проектный офис создается как единый координационный центр для систематизации и оперативного рассмотрения обращений бизнеса, связанных с применением новых норм Налогового кодекса и регуляторики предпринимательства. Его задача – обеспечить согласованные действия государственных органов и выстроить устойчивую обратную связь с предпринимательским сообществом.

В первом заседании проектного офиса приняли участие руководство НПП «Атамекен», уполномоченный по защите прав предпринимателей Канат Нуров, представители центральных государственных органов.

Ключевая логика работы проектного офиса – принцип «единого окна». Все обращения бизнеса, поступающие через call-центр налоговых органов, Telegram-канал SalykBot, подразделения Комитета государственных доходов, НПП «Атамекен», социальные сети и другие каналы коммуникации, будут аккумулироваться в одном центре. Для типовых обращений будут установлены конкретные сроки подготовки ответов. Вопросы сложного и межведомственного характера будут выноситься на заседания проектного офиса с участием профильных госорганов.

Заседания проектного офиса планируется проводить каждую неделю. На них планируется рассматривать наиболее актуальные и часто поднимаемые бизнесом вопросы, вырабатываться решения и предоставляться разъяснения. Итоги работы проектного офиса намерены регулярно доводить до широкой общественности через каналы коммуникации государственных органов и средства массовой информации.

Как сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, в период с 1 по 20 января в налоговой системе зарегистрировано 22 тыс. новых налогоплательщиков, из них более 20 тыс. – индивидуальные предприниматели и около 2 тыс. юридические лица. Количество новых плательщиков НДС составило 7 100.

 «Режим самозанятых выбрали 137 708 налогоплательщиков. Более 100 тыс. из них – физические лица, ранее не находившиеся в поле налогового администрирования. Новый режим позволяет работать без регистрации ИП и применения кассовых аппаратов, без уплаты налогов, с обязательством только по социальным платежам в размере 4% от дохода», — отметил Ержан Биржанов.

Отмечено, что период имплементации сопровождается объективными сложностями. В начале января фиксировались технические проблемы при запуске ИСНА. На сегодняшний день все методологические и технические вопросы урегулированы. Подчеркнуто, что ИСНА является крупнейшей информационной системой в стране, одновременно обслуживающей до 250 тыс. налогоплательщиков.

Сегодня основные обращения бизнеса носят прикладной характер и касаются выбора режима налогообложения, подачи уведомлений, корректности обработки данных, выбора ОКЭД, заполнения электронных счетов-фактур и других процедурных вопросов. Для оперативной поддержки налогоплательщиков на постоянной основе работают офисы консультаций при ДГД, call-центр и Telegram-канал SalykBot.

С 5 января во всех областных центрах и городах республиканского значения три раза в неделю проводится акция «Народный бухгалтер». В ней участвуют более 100 бухгалтеров, представляющих семь отраслевых ассоциаций. Бесплатные консультации уже получили свыше 3 тыс. человек.

Подводя итоги заседания, Серик Жумангарин подчеркнул, что в период реформы основной фокус был сделан на формирование и обсуждение норм Налогового кодекса, тогда как на этапе имплементации ключевое значение приобретают четкие сроки, понятные механизмы и предсказуемость их применения.

«Мы понимаем, что в процессе внедрения неизбежно возникают вопросы. Если реагировать на них разрозненно, по ведомствам, риски только накапливаются. Проектный офис создается именно для того, чтобы оперативно и системно решать вопросы бизнеса», — отметил он.

В состав проектного офиса вошли представители Министерства финансов, Комитета государственных доходов, Министерства национальной экономики, НПП «Атамекен», Министерства цифрового развития и Министерства юстиции. К работе проектного офиса также будут привлекаться отраслевые ассоциации, частные налоговые консультанты и экспертное сообщество.

#Правительство #налоговый кодекс

Популярное

Все
Пространство открытого и ответственного диалога
Горводоканал все же наказали
Определился состав на Олимпиаду
Ответ актуальным запросам современности
«Шахтер» намерен вернуться в Премьер-лигу
Усилили тренерский штаб
Театр нового формата
От Мельбурна до Астаны
Диалог на языке символов
Макинцы готовятся к новосельям
Снег, камера – «Мотор!»
Низкий поклон героям
Возвращенная государству земля – это новые возможности для сельчан
В Алматы вернулась «Летучая мышь»
Грандиозные поединки
Курсанты покорили пик
К спортивной биографии добавил армейскую
Бой начинается задолго до первого выстрела
Логичное продолжение политической модернизации
Вся история стройки – в одном документе
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Двенадцать друзей в одном строю
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
В отдаленном ауле – новая школа
«Кайсар» метит в призеры?
Четвертый проигрыш подряд
В селе – новая школа
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Новые правила финансирования частных школ и больниц: планы …
Следуя идеологемам, объявленным Главой государства, Казахст…
Как реализуются поручения Президента, озвученные на Национа…
Правительство одобрило проект 5-летнего плана развития живо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]