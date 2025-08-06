Проекты, влияющие на качество жизни

Маулен Кожа

В ходе продолжающихся встреч с избирателями сенаторы обсудили развитие зеленой энергетики и ознакомились с ходом строительства и реконструкции социальных объектов

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Депутаты Сената Парламента Наурызбай Байкадамов и Руслан Рустемов посетили Жалагашский район Кызылординской области, где ознакомились с реализацией проектов в сфере альтернативной энергетики и провели встречи с сельскими жителями. Сенаторы посетили солнечную электростанцию ТОО «Nomad Solar». Парламентарии отметили значимость подобных проектов для укрепления энергетической независимости страны и поддержки экологической повестки.

– Развитие альтернативной энергетики – важное направление для достижения экологических целей и укрепления энергетической безопас­ности страны. Такие проекты способствуют устойчивому развитию регионов и создают новые возможности для экономики, – отметил Руслан Рустемов.

В ходе поездки сенаторы также встретились с жителями села Тан, занятыми в аграрном секторе. В ходе открытого диалога были затронуты острые вопросы, касающиеся нехватки поливной воды и сложностей с реализацией сельхозпродукции.

– Мы последовательно продвигаем инициа­тивы, направленные на решение проблем, с которыми сталкиваются люди в регионах. Все вопросы, озвученные жителями, будут детально проанализированы и направлены в соответствующие государственные органы для выработки конкретных решений, – подчеркнул Наурызбай Байкадамов.

Депутаты Сената Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов посетили город Риддер Восточно-Казахстанской области. В ходе поездки парламентарии встретились с трудовыми коллективами, а также ознакомились с реализацией инфраструктурных и социальных проектов, находящихся в стадии строительства. В Риддерском лесном хозяйстве сенаторы обсудили с работниками основные положения вступившего в силу Закона «Об особо охраняемых природных территориях», а также вопросы управления землями лесного фонда. В ходе встречи поднимались вопросы формирования экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде.

– Сегодня особенно важно формировать бережное отношение к природе с раннего возраста. Нам нужны не только правила, но и внутренняя ответственность. Инициатива Главы государства «Таза Қазақстан» – это не лозунг, а признак зрелой нации, – подчеркнула Ольга Булавкина.

Парламентарии также посетили спортивный клуб Montana, ознакомились с ходом строительства нового супермаркета SteakKing. Как подчеркнули сенаторы, данный проект вносит вклад в развитие малого и среднего бизнеса и способствует расширению потребительской инфраструктуры региона.

Одним из ключевых пунктов визита стало посещение строящегося многопрофильного больничного комплекса. Обсуждались вопросы финансирования, оснащения медучреж­дения и сроки завершения строительства. Парламентарии отметили, что запуск этого объекта позволит существенно повысить доступность и качество медицинских услуг для жителей Риддера и близлежащих населенных пунктов.

– Мы видим, как в регионах страны, в том числе в Риддере, реализуются конкретные проекты, способные улучшить качество жизни наших граждан. Такие визиты позволяют на месте услышать граждан, понять, какие вопросы требуют внимания, и уже в рамках нашей законотворческой и представительской работы добиваться реальных решений, – подчеркнул Шакарым Буктугутов.

Депутат Сената Парламента РК Султанбек Макежанов вместе с депутатами маслихата города Алматы посетил ряд объектов здравоохранения, ознакомился с ходом их строительства и реконструкции. В частности, сенатор побывал на строительной площадке новой поликлиники, возведение которой началось в текущем году. Он также посетил городскую поликлинику № 3, где завершена масштабная реконструкция.

– Развитие инфраструктуры здравоохранения – это инвестиции в здоровье нации. Наша задача как парламентариев – следить за качеством реализации таких проектов и содействовать тому, чтобы медицинские услуги становились доступнее для каждого гражданина, – подчерк­нул Султанбек Макежанов.

