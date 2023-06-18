Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank

В заложниках у захватчика находится предположительно 7 человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

Фото: Kazpravda.kz

Информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности.

На месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан».

Военнослужащие к спецоперации не привлекались.

Полицейские призывают граждан опираться на информацию из официальных источников и соблюдать спокойствие.