Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank
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В заложниках у захватчика находится предположительно 7 человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.
Информация о том, что на захватчике полицейский бронежилет, не соответствует действительности.
На месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан».
Военнослужащие к спецоперации не привлекались.
Полицейские призывают граждан опираться на информацию из официальных источников и соблюдать спокойствие.