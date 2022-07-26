Прогноз урожая пшеницы озвучил глава Минсельхоза

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев прокомментировал вопрос о прогнозах по урожаю и экспорту зерна в этом году в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«По пшенице у нас в этом году прогноз составляет на уровне 13-13,5 млн тонн. Ожидаем урожая где-то на 15-20% выше среднегодовых объемов за последние 5 лет», - сказал Ербол Карашукеев.

Также на уровне среднегодовых прогнозы и по экспорту.

«В целом, мы ежегодно из среднегодовых 12-12,5 млн тонн пшеницы, 6 млн тонн оставляем на внутреннее потребление, а остальные объемы в виде зерна и муки всегда экспортируем. Поэтому объёмы на экспорт ожидаем также на среднегодовых уровнях», - резюмировал министр сельского хозяйства.