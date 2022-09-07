Прогноз по урожаю зерновых озвучили в Минсельхозе

Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Абулхаир Тамабек рассказал о ходе уборочной кампании, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы более 13,4 млн тонн. Кроме того, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,1 млн тонн на 1 августа, в том числе пшеницы – 2,5 млн тонн. Ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определенных объемов зерна на экспорт и соответственно сохранения торговых позиции на традиционных рынках», – сказал Абулхаир Тамабек на брифинге в СЦК.

По его словам, благоприятные условия текущего года дали возможность начать уборочные работы своевременно, и на сегодняшний день всего по республике убрано 9,2 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 57,8%. При средней урожайности 12 ц/га намолочено 11,2 млн тонн зерна.

Тамабек отметил, что общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23,4 млн га. Из них площади уборки зерновых составляют 16,1 млн га.