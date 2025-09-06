Прокуратура Алматы сделала заявление

Пресс-служба прокуратуры Алматы опубликовала официальное заявление, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- В последнее время отмечены факты распространения ложной информации на онлайн-платформах. После ряда таких публикаций информационно-аналитического канала «Orda» прокуратура города в письменной и устной форме разъяснила ее главному редактору Бажкеновой Г.А. требования Закона Республики Казахстан «О масс-медиа». При этом она строго предупреждена о недопустимости нарушений законов страны и наличии уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации по пункту 3 части 2 статьи 274 Уголовного кодекса, влекущей наказание до 3-х лет лишения свободы.

Также она предупреждена о том, что за заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, наступает уголовная ответственность по части 3 статьи 419 Уголовного кодекса в виде лишения свободы до 8-ми лет. В этой связи прокуратура города призывает граждан и масс-медиа к строгому соблюдению Законов Республики Казахстан и настоятельно просит не распространять ложные, не достоверные сведения, в том числе в публичной среде, - говорится в официальной информации надзорного органа.

