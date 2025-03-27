Прокуратура оспорила запрет Минсельхоза на купание во всех водоемах РК

Министерство полностью запретило купание на всех водоемах страны — независимо от наличия предупреждающих знаков. Это означало ограничение прав граждан даже в тех местах, где ранее купание было разрешено

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура области Абай успешно оспорила ограничение прав граждан на водопользование, выявив нарушение в нормативном правовом акте, принятом Министерством сельского хозяйства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Суд признал противоречащими Конституции правила, полностью запрещающие купание на водоемах страны. Таким образом, гражданам восстановлены их конституционные права на доступ к водным ресурсам.

В ходе мониторинга законности был установлен факт принятия Министерством сельского хозяйства Типовых правил общего водопользования, которые противоречат Конституции и Водному кодексу Республики Казахстан.

Согласно данным правилам, министерство полностью запретило купание на всех водоемах страны — независимо от наличия предупреждающих знаков. Это означало ограничение прав граждан даже в тех местах, где ранее купание было разрешено.

В связи с этим прокуратура области обратилась в суд с иском о признании соответствующей нормы незаконной.

25 декабря 2024 года Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны удовлетворил иск и обязал Министерство водных ресурсов и ирригации, которое теперь курирует вопросы водопользования, привести Типовые правила в соответствие с действующим законодательством.

12 марта 2025 года апелляционная коллегия суда города Астаны подтвердила законность решения первой инстанции, оставив его в силе.

Суд прямо указал, что оспариваемая норма противоречит пункту 3 статьи 6 Конституции, согласно которой земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу.

Таким образом, органы прокуратуры области Абай обеспечили защиту конституционных прав граждан на доступ и пользование водными ресурсами страны.