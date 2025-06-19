В Шымкенте прокуратура добилась снятия незаконного ареста с банковского счета крупного инвестора, что позволило восстановить нормальную деятельность предприятия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК
По поручению Главы государства органы прокуратуры продолжают сопровождать значимые инвестиционные проекты. Одним из таких стал проект в сфере торговли бытовой техникой в Шымкенте, объем инвестиций которого превышает 7 миллиардов тенге. Благодаря его реализации было создано 900 рабочих мест.
Было установлено, что следователь незаконно наложил арест на банковский счет инвестора. При этом арест оказался несоразмерным с предполагаемым имущественным взысканием, что полностью парализовало работу компании.
Согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса, ограничение права распоряжаться имуществом может применяться только в объеме, соразмерном гражданскому иску или другим имущественным требованиям. По акту прокурорского надзора арест был снят, и деятельность предприятия возобновилась в полном объеме.
Прокуратура продолжит сопровождение инвестиционных проектов и защиту прав бизнеса. В случае возникновения вопросов предприниматели и инвесторы могут обратиться по телефону Call-центра по защите прав предпринимателей и инвесторов: +7 707 615 00 10, либо во Фронт-офис по адресу: г. Шымкент, ул. Еримбетова, 304 г., здание бизнес-центра «Заңғар».