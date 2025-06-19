В Шымкенте прокуратура добилась снятия незаконного ареста с банковского счета крупного инвестора, что позволило восстановить нормальную деятельность предприятия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Главы государства органы прокуратуры продолжают сопровождать значимые инвестиционные проекты. Одним из таких стал проект в сфере торговли бытовой техникой в Шымкенте, объем инвестиций которого превышает 7 миллиардов тенге. Благодаря его реализации было создано 900 рабочих мест.

Было установлено, что следователь незаконно наложил арест на банковский счет инвестора. При этом арест оказался несоразмерным с предполагаемым имущественным взысканием, что полностью парализовало работу компании.

Согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса, ограничение права распоряжаться имуществом может применяться только в объеме, соразмерном гражданскому иску или другим имущественным требованиям. По акту прокурорского надзора арест был снят, и деятельность предприятия возобновилась в полном объеме.

Прокуратура продолжит сопровождение инвестиционных проектов и защиту прав бизнеса. В случае возникновения вопросов предприниматели и инвесторы могут обратиться по телефону Call-центра по защите прав предпринимателей и инвесторов: +7 707 615 00 10, либо во Фронт-офис по адресу: г. Шымкент, ул. Еримбетова, 304 г., здание бизнес-центра «Заңғар».