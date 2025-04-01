Генеральная прокуратура РК приступила к работе по активизации деятельности малозагруженных предприятий, что направлено на укрепление отечественного производства, снижение импортозависимости и повышение экономической стабильности, передает Kazpravda.kz

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Одним из ярких примеров является восстановление работы трубного завода АО «Qarmet Tubular Products Aktau», что привело к увеличению производственных мощностей и созданию новых рабочих мест.

Генеральная прокуратура начала работу по активизации малозагруженных предприятий с целью стимулирования отечественного производства и сокращения импортозависимости.

Восстановление деятельности трубного завода АО «Qarmet Tubular Products Aktau» позволило увеличить его загрузку до полной мощности, а также создать новые рабочие места и заключить контракты на 8 млрд тенге. Эти меры способствуют не только росту прибыли, но и укреплению экономики страны, отметили в надзорном органе.