Промежуточные итоги январского ЕНТ: Аннулированы результаты 5 абитуриентов

Около 15 тысяч человек сдали тестирование с момента старта январского ЕНТ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Из них 67% абитуриентов сдали на казахском языке, 32,9% – на русском, 13 человек – на английском языке. Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 67% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 59 баллов. Максимальный балл – 133.

«Завершилась первая неделя проведения январского ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. Напомню, всего на участие в тестировании принято 136 тысяч заявлений», - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

По его словам, большинство тестируемых сдали комбинацию предметов «Математика-Физика», наименьшее предпочтение отдается комбинации «Химия-Физика». На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

«На сегодняшний день возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 12 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 5 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено», - говорится в сообщении.

После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.