Проверить казахстанцев, упоминаемых в «файлах Эпштейна», требует мажилисмен

Мажилис
160
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов требует проверить информацию об упомянутых известных в Казахстане лицах и аффилированных с ними людей, упоминаемых в «файлах Эпштейна». Соответствующий депутатский запрос на имя Генерального прокурора и председателя КНБ он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат напомнил, что в обнародованных документах фигурируют представители политической верхушки «Старого Казахстана», занимавшие ключевые государственные посты. 

«Моральный облик и личные связи чиновников такого ранга – это не вопрос частной жизни, а вопрос государственной безопасности и репутации страны. Ведущие демократические державы уже инициируют парламентские расследования и уголовные преследования замешанных в скандале лиц. Фракция ОСДП считает, что замалчивание этой темы недопустимо. Граждане Казахстана имеют право знать правду о том, в чьих руках находилась судьба страны, и не была ли она предметом торга в закрытых клубах сомнительной репутации. Например, бывший премьер-министр и председатель КНБ Карим Масимов, ныне отбывающий наказание за государственную измену и попытку захвата власти, упоминается в записях не менее 8 раз. Из записей прямо следует, что Эпштейн и Масимов были лично знакомы», - отметил Рахимжанов. 

Депутат задается вопросами - зачем высокопоставленному казахстанскому чиновнику понадобилось инициировать и встречаться с Эпштейном, на какой территории проходили эти встречи?

«Не на том ли самом острове проходили встречи? Другой пример. Внимание зарубежных СМИ привлек факт совместного отдыха Эпштейна и Кайрата Келимбетова в Нью-Йорке. Напомню, что в прошлый период Кайрат Келимбетов был заместителем премьер-министра и руководил Национальным Банком. И вновь вопрос – зачем Келимбетову понадобились эти встречи? Или эти встречи в своих целях инициировал Эпштейн?» - недоумевает мажилисмен. 

Он констатировал, что в переписке обсуждаются контакты и встречи Масимова и Келимбетова с Джеффри Эпштейном, передаются личные приветствия, затрагиваются различные совместные мероприятия. 

«Упоминаются и другие неназванные лица, например, некий высокопоставленный генерал, отвечавший за государственную безопасность. Кто этот человек? Вполне возможно, что это опять тот же Масимов? Кроме того, из раскрытых документов следует, что Эпштейн неоднократно бывал в Казахстане. При этом имеется вероятность, что в файлах не полностью отражены все его контакты в нашей стране. В контексте расследований данного скандала в международных публикациях также упоминается казахстанская модель Руслана Коршунова, трагически погибшая в США, при до конца невыясненных обстоятельствах. Напомню, речь идет не просто о частном лице, а о человеке, признанном организатором международной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, имевшим устойчивые связи с политическими, финансовыми и разведывательными кругами», - сказал Рахимжанов. 

По его мнению, любые контакты казахстанских высокопоставленных чиновников с подобным персонажем неизбежно вызывают вопросы. Так, Асхат Рахимжанов интересуется, с какой целью Джеффри Эпштейн регулярно посещал Казахстан, с кем из высокопоставленных чиновников того времени он при этом контактировал, не создавались ли каналы внешнего влияния на лиц, принимавших государственные решения? Не были ли собраны на них компрометирующие материалы и санкционировались ли контакты казахстанских чиновников с Эпштейном тогдашним руководством страны.  

«Граждане Казахстана имеют право знать правду о том, в чьих руках находилась судьба страны, и не была ли она предметом торга в закрытых клубах сомнительной репутации. В этой связи прошу проверить информацию о упомянутых казахстанских должностных лицах и аффилированных с ними людей, упоминаемых в «файлах Эпштейна», характер этих встреч, их цели. Имели ли место контакты других казахстанских политиков, предпринимателей и шоу-бизнеса. Также просим дать правовую оценку возможным угрозам национальной безопасности, в том числе риски компрометации должностных лиц и утечки конфиденциальной информации, включая разглашение государственных секретов. Кроме того, просим сообщить Парламенту и обществу о результатах проверки, а также о мерах, принятых для недопущения подобных случаев в будущем», - резюмировал депутат.

#депутат #запрос #Эпштейн

