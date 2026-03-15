Своим мнением в ходе брифинга на площадке СЦК, которая работает сегодня в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026», поделился заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Олег Копылов, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, миссия ШОС работает в Казахстане уже в 16-й раз.

«Нам всегда очень приятно посетить Астану. Мы начали работу вчера, смотрели целый ряд участков в Астане, Акмолинской области на предмет технической готовности. И оцениваем ее как высокую. Сегодня начали работу в 7 утра с открытия ряда участков. В целом могу сказать, что организация, техническая подготовка на самом высоком уровне», - сказал Олег Копылов.

Также работу избирательных участков оценили наблюдатели от МПА СНГ.

По словам заместителя председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, координатора группы международных наблюдателей от МПА СНГ Зияфета Аббас Оглу Аскерова, миссия находится в Казахстане уже третий день.