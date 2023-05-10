Прямая трансляция боев казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 – где и во сколько

В среду, 10 мая, 7 казахстанцев выступят в 1/4 финала чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

В 15:00 по астанинскому времени начнется дневная сессия. В ней сборная Казахстана будет представлена тремя боксерами: Серик Темиржанов (57 кг) проведет бой с представителем Кубы Сайделем Ортой (3-я пара, ринг А), Асланбек Шымбергенов (71 кг) сразится с французом Маканом Траоре (8-я пара, ринг А), Нурбек Оралбай (80 кг) померится силами с иорданским боксером Хуссейном Эйшаишем Ишайшем (10-я пара, ринг Б).

В 19:00 начнется вечерняя сессия, в которой Казахстан представят 4 спортсмена: Санжар Ташкенбай (48 кг) будет биться с японцем Кадзумой Аратаке (1-я пара, ринг Б), Махмуд Сабырхан (54 кг) проверит ганца Мохаммеда Амаду (3-я пара, ринг А), Дулат Бекбауов (67 кг) сразится с мексиканским боксером Мигелем Анхелем Мартинесом (8-я пара, ринг А), а Камшыбек Кункабаев (+92 кг) поборется со своим главным конкурентом узбекистанцем Баходиром Джалоловым (14-я пара, ринг Б).

Прямая трансляция боев будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

До четвертьфиналов сборная Казахстана понесла 6 потерь: досрочно выступление на турнире завершили Сакен Бибосынов (51 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).