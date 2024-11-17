Путинцева вывела Казахстан в квалификацию чемпионата мира по теннису

Теннис
12

Сборная Казахстана обыграла Республику Корея и вышла в квалификацию «Кубка Билли Джин Кинг», передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: ФТК

Решающее очко команде принесла Юлия Путинцева, обыгравшая Ку Ен Ву со счетом 6:4, 7:5. Для Юлии это уже 20-я юбилейная победа за сборную в одиночном разряде - Путинцева упрочила свое лидерство поэтому показателю в составе Национальной команды. Путинцева сыграла уже 31 матч за сборную и до рекорда Галины Воскобоевой по количеству проведенных встреч ей не хватает одной игры.

В заключительной игре противостояния между сборными Казахстана и Республики Корея сыграют Анна Данилина/Жибек Куламбаева против Ким Дабин/Ку Ен Ву.

Квалификация командного чемпионата мира пройдет в апреле 2025 года.

#теннис #Юлия Путинцева #Кубок Билли Джин Кинг

Популярное

Все
Обмен иностранными бланками разрешений с КНР переведут в цифровой формат
Более 2 тыс. грузовиков со снегом вывезли за день из Астаны
В Астане более двухсот новобранцев присягнули на верность Родине
Международный фестиваль песен Шамши Калдаякова состоялся в Астане
Глава МСХ поздравил тружеников агропрома с профпраздником
Туристический поезд Jibek Joly прибыл в Туркестан
Рыбакина закрепила преимущество сборной Казахстана в матче с Кореей
Пострадавшим при пожаре в Астане семьям будет оказана помощь
Участники протестов в Абхазии отказываются покидать захваченный парламент
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Какая средняя зарплата по Казахстану
Обзор сервисов родительского контроля в Интернете
Песни Шамши Калдаякова прозвучат на сцене Қазақконцерта в Астане
Хлеборобы в тревожном ожидании...
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Водителям напомнили о запрете на обгон снегоуборочной колонны
Токаев прибыл в Баку
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией
«Таза Қазақстан»: «исторические» свалки ликвидируют в Темиртау
Всемирный климатический саммит: Токаев прибыл на Бакинский олимпийский стадион
В МЧС предупредили рыбаков
Мужчина незаконно выловил более 200 кг рыбы в ВКО
Сделать ход конем
Снегопад, метель и морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь

Читайте также

Рыбакина закрепила преимущество сборной Казахстана в матче …
Итоговый турнир ATP: определились полуфинальные пары
Нужна поддержка болельщиков
Алан Курмангалиев завоевал бронзу турнира по настольному те…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]