Путинцева вывела Казахстан в квалификацию чемпионата мира по теннису

Сборная Казахстана обыграла Республику Корея и вышла в квалификацию «Кубка Билли Джин Кинг», передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: ФТК

Решающее очко команде принесла Юлия Путинцева, обыгравшая Ку Ен Ву со счетом 6:4, 7:5. Для Юлии это уже 20-я юбилейная победа за сборную в одиночном разряде - Путинцева упрочила свое лидерство поэтому показателю в составе Национальной команды. Путинцева сыграла уже 31 матч за сборную и до рекорда Галины Воскобоевой по количеству проведенных встреч ей не хватает одной игры.

В заключительной игре противостояния между сборными Казахстана и Республики Корея сыграют Анна Данилина/Жибек Куламбаева против Ким Дабин/Ку Ен Ву.

Квалификация командного чемпионата мира пройдет в апреле 2025 года.