Пьяный мужчина напал на 12-летнюю девочку в Павлодаре
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Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение.
В Павлодаре нетрезвый мужчина ударил 12-летнюю девочку головой об горку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Об инциденте сообщила старшая сестра пострадавшей девочки, сейчас обстоятельства происшествия выясняют стражи порядка.
«Факт зарегистрировали 26 апреля. На место происшествия выезжал участковый инспектор Северного отдела полиции», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение.