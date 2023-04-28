Пьяный мужчина напал на 12-летнюю девочку в Павлодаре

Происшествия
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Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

В Павлодаре нетрезвый мужчина ударил 12-летнюю девочку головой об горку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Об инциденте сообщила старшая сестра пострадавшей девочки, сейчас обстоятельства происшествия выясняют стражи порядка.

«Факт зарегистрировали 26 апреля. На место происшествия выезжал участковый инспектор Северного отдела полиции», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области. 

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение.

#дети #полиция #Павлодар #алкоголь

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