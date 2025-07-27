Пьяный водитель пытался сбежать в Костанае после аварии

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Его привлекли к ответственности по нескольким статьям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД

Фото: Polisia.kz

Ночью 26 июля 57-летний водитель внедорожника TANK 300, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию и скрылся с места происшествия.

Мужчина проехал на красный, врезался в брус и столкнулся с ВАЗ-2115. По словам очевидцев, машина петляла по дороге, как в игре GTA. Полицейские задержали нарушителя.

Его привлекли к ответственности по нескольким статьям. А авто на отправили на спецстоянку. Сам водитель доставлен в вытрезвитель, материалы переданы в суд.

 

#водитель #Костанай

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