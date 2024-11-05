Пьяный водитель попал в ДТП, скрываясь от полиции в области Абай

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Остановить нарушителя смогли лишь подушки безопасности, сработавшие после удара

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Жарминском районе области Абай произошла погоня за 49-летним водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Как сообщается, нарушитель игнорировал неоднократные требования автопатруля остановиться и, набирая скорость, попытался скрыться от преследования. Во время погони водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения: проезжал на запрещающий сигнал светофора, не реагировал на звуковые сигналы полиции и двигался на высокой скорости.

На одном из поворотов он не справился с управлением, из-за чего автомобиль сорвался с дороги, повредив передний бампер. Остановить нарушителя смогли лишь подушки безопасности, сработавшие после удара. Водитель не пострадал. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

Автомобиль нарушителя был помещен на коммунальную стоянку, а в отношении мужчины начато административное производство. Ему грозит административный арест сроком до 15-ти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок до семи лет.

Кроме того, за неповиновение сотрудникам полиции и создание опасной ситуации на дороге могут быть предъявлены дополнительные обвинения. 

#ДТП #водитель #погоня

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