За что был приговорен к 4 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

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Мужчина, лишённый права вождения, сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

При попытке остановки сотрудниками полиции он не подчинился. При этом неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности окружающих.

Всё завершилось столкновением с патрульной машиной. Правонарушитель задержан и помещен под стражу.

"Нарушитель признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Причиненный материальный ущерб возмещен", - говорится в сообщении.

Прокуратура предупреждает, что за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами в состоянии опьянения или передачу управления транспортным средством такому лицу предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.