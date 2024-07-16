Пять «единорогов» хотят создать в Казахстане до 2029 года

Цифровизация, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На заседании правительства рассмотрена Концепция развития искусственного интеллекта, а также проект закона «Об искусственном интеллекте». С докладом выступил министр цифрового развития РК Жаслан Мадиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Цель разрабатываемой Концепции – построение экосистемы ИИ, формирование благоприятного климата и дальнейшее развитие отраслей экономики с применением искусственного интеллекта. Для этого предусматривается размещение суперкомпьютера в Казахстане, возведение Центров обработки данных, создание Национальной платформы ИИ и развитие систем волоконно-оптических линий связи.

На базе инфраструктуры музея «Нур-Алем» планируется открыть Национальный центр Alem.AI для сотрудничества между государством, наукой, бизнесом и международными партнерами. Активно развивается международное сотрудничество с передовыми исследовательскими центрами, в том числе с Калифорнийским университетом в Беркли.

Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности до 2029 года установлены следующие цели: обучение 5 млн человек навыкам ИИ, подготовка 500 тысяч отраслевых специалистов, создание 5 казахстанских «единорогов».

Также планируется увеличение IT-экспорта до $5 млрд, не менее 25 реализованных ИИ-продуктов в секторах экономики ежегодно.

Кроме того, в правительстве представили проект закона «Об искусственном интеллекте». Его разработали  Минцифры совместно с депутатами Мажилиса, основываясь на передовой мировой практике.

«Проект закона предусматривает принятие этических норм, государственное регулирование, правовой режим функционирования ИИ-объектов, классификацию ИИ-объектов, меры государственной поддержки и стандартизацию в сфере ИИ», – сообщил Мадиев.
#Правительство #ИИ #единороги

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