Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент

Президент, Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Выступая на курултае в Атырау, Касым-Жомарт Токаев отметил, что для достижения созидательных устремлений казахстанцам надо избавляться от разрушительных моделей поведения, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба президента РК

- Важно учиться всему хорошему и отвергать все плохое. Об этом говорил великий Абай, призывая избегать пяти вещей и к пяти стремиться. Его наставление актуально по сей день, поскольку каждая эпоха порождает свои вызовы и угрозы. Из-за глобализации, развития новых технологий и по многим другим причинам возникли новые пороки общества, с которыми нам нужно бороться. Считаю, что мы как нация должны поставить надежный заслон распространению следующих пяти социальных зол, - сказал президент.

В первую очередь, это наркоторговля, в том числе синтетическими наркотиками, которая стала настоящей эпидемией.

- Мы должны не теряя времени активизировать борьбу с наркотиками, потому что завтра уже может быть поздно. У нас предусмотрено достаточно строгое наказание за наркоторговлю. Предлагаю максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям. Прошу Парламент поддержать данную инициативу, - объявил глава государства.

Он напомнил, что на прошлом Курултае говорил о необходимости принять системные меры для борьбы с распространением вейпов, которые наносят большой урон здоровью детей и молодежи, а значит – будущему всей нации.

- На рассмотрении в Парламенте находится законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за ввоз, производство и оборот вейпов. Уверен, данный шаг позволит значительно снизить масштабы распространения этой новомодной заразы. В то же время нужно проводить системную разъяснительную работу посредством средств массовой информации. Мы, как прогрессивная нация, должны искоренить эту архаичную привычку, которая негативно влияет не только на здоровье нации, но и на международный имидж нашей страны, - продолжил Токаев.

Еще одна проблема казахстанцев – лудомания.

- Для борьбы с лудоманией правительству следует утвердить аналогичный документ, законодательно ограничив это пагубное пристрастие. Мы не можем сквозь пальцы смотреть, как наша молодежь губит себя, предаваясь азартным играм и стремясь к легким деньгам, - сказал президент.

Он назвал и другую тревожную тенденцию – рост семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии.

- Откровенно говоря, в нашем обществе стало много проявлений жестокости. Немало тех, кто готов оскорбить, унизить, избить человека, все, наверное, видели нападения на водителей скорой помощи и общественного транспорта. Нам нужно открыто говорить об этих социальных недугах. Наши граждане должны чувствовать себя в безопасности и дома, и в общественных местах. Поэтому в нашей стране везде должны царить закон и порядок. Самое главное, мы должны воспитать поколение с высокой нравственной культурой, - подчеркнул глава государства.

Еще одно крайне негативное явление, заметил президент – вандализм.

- К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой. Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?! Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье. Каждый гражданин цивилизованной страны должен защищать общественное имущество как свое собственное. В этом плане для многих показательны примеры Японии, Южной Кореи, Китая, Сингапура. Почему мы должны быть хуже других? - задался вопросом Касым-Жомарт Токаев.

Следующий порок – расточительство.

- В развитых странах сформирована высокая культура экономного потребления света и воды. У нас же сложилась совершенно противоположная ситуация, из-за расточительства миллионов наших сограждан богатства страны пускаются по ветру. Взять к примеру водный вопрос – откровенно говоря, у нас отсутствует культура бережливого водопотребления. Тогда как во всем мире хорошо понимают, что вода – это ресурс будущего. Для Казахстана, уже сейчас столкнувшегося с дефицитом воды, данная проблема особенно актуальна.

Мы имеем дело не только с материальной расточительностью, но и духовной. Сколько бесценного времени, которое можно было бы использовать на самосовершенствование и развитие страны, уходит на пустопорожние споры и бесполезные дела. Если каждый из нас будет стремиться к умеренности и рачительности, это станет залогом поступательного прогресса Казахстана. Нужно, чтобы подрастающее поколение это хорошо понимало.

Только избавившись от всех этих пороков, мы сформируем новое качество нации, выведем страну на новый уровень развития. Представители интеллигенции, средства массовой информации, неправительственные организации должны все вместе противостоять указанным социальным порокам. Это долг каждого гражданина и всего общества, поскольку данный вопрос напрямую касается будущего нашей нации, - заключил президент.

#Токаев #проблема #общество #курултай #зло

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