Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент

Выступая на курултае в Атырау, Касым-Жомарт Токаев отметил, что для достижения созидательных устремлений казахстанцам надо избавляться от разрушительных моделей поведения, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба президента РК

- Важно учиться всему хорошему и отвергать все плохое. Об этом говорил великий Абай, призывая избегать пяти вещей и к пяти стремиться. Его наставление актуально по сей день, поскольку каждая эпоха порождает свои вызовы и угрозы. Из-за глобализации, развития новых технологий и по многим другим причинам возникли новые пороки общества, с которыми нам нужно бороться. Считаю, что мы как нация должны поставить надежный заслон распространению следующих пяти социальных зол, - сказал президент.

В первую очередь, это наркоторговля, в том числе синтетическими наркотиками, которая стала настоящей эпидемией.

- Мы должны не теряя времени активизировать борьбу с наркотиками, потому что завтра уже может быть поздно. У нас предусмотрено достаточно строгое наказание за наркоторговлю. Предлагаю максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям. Прошу Парламент поддержать данную инициативу, - объявил глава государства.

Он напомнил, что на прошлом Курултае говорил о необходимости принять системные меры для борьбы с распространением вейпов, которые наносят большой урон здоровью детей и молодежи, а значит – будущему всей нации.

- На рассмотрении в Парламенте находится законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за ввоз, производство и оборот вейпов. Уверен, данный шаг позволит значительно снизить масштабы распространения этой новомодной заразы. В то же время нужно проводить системную разъяснительную работу посредством средств массовой информации. Мы, как прогрессивная нация, должны искоренить эту архаичную привычку, которая негативно влияет не только на здоровье нации, но и на международный имидж нашей страны, - продолжил Токаев.

Еще одна проблема казахстанцев – лудомания.

- Для борьбы с лудоманией правительству следует утвердить аналогичный документ, законодательно ограничив это пагубное пристрастие. Мы не можем сквозь пальцы смотреть, как наша молодежь губит себя, предаваясь азартным играм и стремясь к легким деньгам, - сказал президент.

Он назвал и другую тревожную тенденцию – рост семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии.

- Откровенно говоря, в нашем обществе стало много проявлений жестокости. Немало тех, кто готов оскорбить, унизить, избить человека, все, наверное, видели нападения на водителей скорой помощи и общественного транспорта. Нам нужно открыто говорить об этих социальных недугах. Наши граждане должны чувствовать себя в безопасности и дома, и в общественных местах. Поэтому в нашей стране везде должны царить закон и порядок. Самое главное, мы должны воспитать поколение с высокой нравственной культурой, - подчеркнул глава государства.

Еще одно крайне негативное явление, заметил президент – вандализм.

- К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой. Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?! Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье. Каждый гражданин цивилизованной страны должен защищать общественное имущество как свое собственное. В этом плане для многих показательны примеры Японии, Южной Кореи, Китая, Сингапура. Почему мы должны быть хуже других? - задался вопросом Касым-Жомарт Токаев.

Следующий порок – расточительство.