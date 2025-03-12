Пять казахстанок вышли в четвертьфинал ЧМ по боксу в Сербии

Фото: НОК

По данным НОК, в Нише завершился очередной соревновательный день женского чемпионата мира по боксу. На ринг вышли шесть представительниц команды Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

По итогам поединков в четвертьфинал ЧМ пробились Алуа Балкибекова (до 50 кг), Жайна Шекербекова (до 54 кг), Виктория Графеева (до 60 кг), Аида Абикеева (до 63 кг), Жасмин Кизатова (до 66 кг). Гульсая Ержан (до 81 кг) завершила ЧМ, уступив Вансяо Мэн из Китая.

Сегодня, 12 марта, на мировом первенстве состоятся четыре боя с участием казахстанок.

До 48 кг: Назым Кызайбай - Николь Дурикова (Словакия).

До 57 кг: Карина Ибрагимова - Валерия Мендоса (Колумбия).

До 70 кг: Наталья Богданова - Дуния Мартинез (Испания).

До 75 кг: Надежда Рябец - Амината Корома (Сьерра-Леоне).

Начало в 18.00 по времени Астаны.