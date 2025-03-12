Пять казахстанок вышли в четвертьфинал ЧМ по боксу в Сербии

Бокс,Спорт
6
Дана Аменова
корреспондент

Спортсменки уверенно продолжают борьбу за медали

Фото: НОК

По данным НОК, в Нише завершился очередной соревновательный день женского чемпионата мира по боксу. На ринг вышли шесть представительниц команды Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

По итогам поединков в четвертьфинал ЧМ пробились Алуа Балкибекова (до 50 кг), Жайна Шекербекова (до 54 кг), Виктория Графеева (до 60 кг), Аида Абикеева (до 63 кг), Жасмин Кизатова (до 66 кг). Гульсая Ержан (до 81 кг) завершила ЧМ, уступив Вансяо Мэн из Китая.

Сегодня, 12 марта, на мировом первенстве состоятся четыре боя с участием казахстанок. 

До 48 кг: Назым Кызайбай - Николь Дурикова (Словакия).

До 57 кг: Карина Ибрагимова - Валерия Мендоса (Колумбия).

До 70 кг: Наталья Богданова - Дуния Мартинез (Испания).

До 75 кг: Надежда Рябец - Амината Корома (Сьерра-Леоне).

Начало в 18.00 по времени Астаны.

 

#бокс #чемпионат мира #Сербия #четвертьфинал #НОК #казахстанки

Популярное

Все
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
За знаниями – на Skills Enbek
Мошенники используют фиктивные счета-фактуры и компании
В Кокшетау прошли встречи правоохранителей со студентами
Нюансы цифровой трансформации
Обсужден функционал Единой платформы недропользования
В лидерах «Кайрат» и «Астана»
Распоряжение Главы государства о Нукенове А.Н.
В стране создается политическая система, устойчивая к любым вызовам и угрозам
Сегодня нужна только победа
Распоряжение Главы государства о Шайназаровой А.Б.
Распоряжение Главы государства о Кульшманове К. А.
Чтоб фасады сияли, а не дырами зияли
Новый облик старой улицы
Вновь на пьедестале!
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Снег растает, проблемы останутся
В МСХ – новое назначение
Мощный циклон угрожает Австралии
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Путь творчества – путь новаторства
Редких животных поймали фотоловушки в Туркестанской области
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глобальные проблемы требуют глобальных решений
Урожай со школьной грядки
Что важнее: НДС или инвестиционный климат?
Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов
В борьбе с финансовыми пирамидами
Глава государства посетил праздничный концерт
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Зачем перекрывают республиканские автострады?
ИИ в законе
Гвардейцы поздравили фронтовика
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Анастасия Городко вошла в десятку лучших на этапе Кубка мир…
Этап Кубка мира по фристайл-могулу в Италии: объявлен соста…
Команда Казахстана по боксу завоевала 27 медалей на молодеж…
В каких видах будут бороться за медали казахстанцы на следу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]