Пятилетие AITU: Готовим будущее IT

Фото предоставлено Astana IT University

Серик Мауленович, несмотря на короткий срок для вуза, это большое событие не только для университета, но и для страны. Чем именно коллектив AITU может гордиться?

- Наш вуз реализует стратегические задачи, соответствующие поручению главы государства о подготовке не менее 100 тысяч IT-специалистов в рамках Национального проекта по цифровизации. За короткий период контингент обучающихся вырос от 614 до 5915 студентов бакалавриата. Открыт колледж, где сегодня обучаются более 500 студентов. Открыта магистратура по 6 образовательным программам и докторантура по двум образовательным программам, где обучается более 400 студентов, то есть мы полностью реализуем трехступенчатую программу подготовки кадров. Наш университет имеет институциональную аккредитацию, также все наши программы аккредитованы не только отечественными, но и зарубежными аккредитационными агентствами. Это свидетельствует о высоких стандартах образования, которых мы придерживаемся, и о признании нашего вклада в IT-образование на международном уровне.

Главная цель «Цифровой Казахстан» - цифровая экономика, благодаря которой Казахстан должен войти в тридцатку международного рейтинга цифровой конкурентоспособности уже к 2025 году. Как можете оценить вклад AITU в национальный проект по цифровизации?

- Наша миссия — это подготовка высококвалифицированных кадров и коммерциализация исследований для сферы ИКТ. Мы фокусируемся на том, чтобы студенты обладали современными цифровыми компетенциями (digital skills), фундаментальными профессиональными знаниями (hard skills) и поведенческими навыками (soft skills). Благодаря этому, мы за три года обучения на английском языке готовим кадры по самым востребованным профессиям IT-рынка страны.

Университет уже осуществил два выпуска: в 2022 году был первый выпуск 523 бакалавров, трудоустройство составило 92% и в 2023 году – был второй выпуск 1111 бакалавров и магистров, трудоустройство составило 96%. Это и есть вклад Astana IT University в реализацию поручения президента страны по подготовке IT-специалистов и в формирование цифрового общества.

Визит министра иностранных дел Великобритании Д. Кэмерона

Для того, чтобы стоять в одном ряду с лучшими университетами, нужны соответствующие образовательные программы. Что вы предлагаете студентам и в чем их уникальность?

- AITU предлагает 23 образовательные программы: 15 - бакалавриат, 6 - магистратуры и 2 - докторантуры. Их уникальность заключается в брендинге с ведущими зарубежными университетами и работодателями IT-рынка, то есть все программы практикоориентированы, они интегрированы с производственными процессами и предоставляют возможность дуального обучения. В AITU внедрены 10 специальных программ от IT-вендоров, которые включают в себя работу над реальными проектами и кейсами: CCNAR outing and Switching, Cyberops, Computer Networks Security, Network Application Performance Engineering, Cybersecurity, Telecommunications. Программа по компетенциям IPMA встроена в образовательную программу по дисциплине «Project Management».

С какими компаниями и организациями сотрудничает университет?

- Наши студенты обучаются в тесном партнерстве с крупнейшими международными IT-вендорами: Cisco, Huawei, Kaspersky, Apple, Samsung, Open EDG, Oracle и AWS. Эти компании открыли свои лаборатории, где проводят обучение и сертификацию по своим технологиям, что позволяет студентам AITU стать сертифицированными специалистами международного IT-рынка и трудоустраиваться в зарубежных компаниях. Кроме того, мы сотрудничаем с нацкомпанией «Қазақстан Ғарыш Сапары», «Казахтелеком», «Национальные информационные технологии», «Astana Innovations», «Epam Kazakhstan» и другими ведущими компаниями страны. Они предоставляют возможность постоянно улучшать образовательные программы и своевременно настроить их под запросы рынка.

Визит корпоративного президента Samsung Electronics

На старших курсах студенты совмещают учебу с работой в ведущих отечественных и зарубежных IT компаниях. Более того, мы получили первые отзывы от рынка о высоком уровне подготовки наших выпускников и их сильном практическом потенциале. Секрет высокого качества кроется в практико-ориентированном обучении, активном участии студентов в научных исследованиях, конкурсах и хакатонах, где они развивают свои практические навыки, решая реальные кейсы.

Качество образования зависит не только от программ, но и непосредственно от того, кто преподает в университете. Каков состав и уровень преподавательского коллектива AITU?

- Профессорско-преподавательский состав AITU насчитывает 365 человек, в том числе 10 докторов наук, 35 кандидатов наук, 51 доктора PhD. 20% преподавателей являются специалистами IT-индустрии. Также в университете 17 зарубежных профессоров с высочайшими наукометрическими показателями из ведущих университетов США, Италии, Южной Кореи, Пакистана, Индии и России. За 5 лет преподавателями опубликовано более 300 научных статей в журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of Science. Мы также издаем свой журнал на английском языке - Scientific Journal of Astana IT University. Он включен в перечень изданий, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования, в настоящий момент ведутся работы по его включению в международную базу данных Web of Science.

А каких успехов достигают студенты AITU?

- Наши студенты принимают активное участие в различных научных проектах и хакатонах, становятся победителями престижных международных и республиканских конкурсов, таких как НИРС-2023, IT Fest-2023, Blockchain Hack-2023, Samsung Innovation Campus Hackathon, NURIS Hardware Challenge-2023 и других.

Университет также стал центром развития спортивного программирования и прикладной кибербезопасности. В 2023 году среди 1087 команд в соревнованиях по кибербезопасности команда студентов AITU заняла 3-е место.

Студенческие команды AITU входят в число лидеров по спортивному программированию Центральной Азии и стран СНГ.

Финалисты ЧМ по спортивному программированию

2-13 декабря 2023 г. состоялся полуфинал ICPC (Международные студенческие соревнования по спортивному программированию) в Астане (Northern Eurasia Finals). В полуфинале приняли участие 269 команд. Среди казахстанских команд наивысший результат показала команда AITU (14-е место). Недавно, в текущем году наша команда принимала участие в международном соревновании по спортивному программированию в Египте. В 2024 году очередной финал чемпионата мира ICPC пройдет в Казахстане, и в том числе на базе нашего университета.

В мае 2023 г. на национальном телеканале «Qazaqstan» прошла национальная интеллектуальная игра «ДАРА» среди 32 команд из 28 вузов Казахстана. По итогам игры команда AITU«Digital Nomads» стала вице-чемпионом І сезона игры.

Какие направления научных исследований развиваются в AITU?

- В рамках задачи по укреплению университетской науки, поставленной Президентом страны, мы ведем разработки в сферах цифровизации промышленности, 5G, умных городов. Реализуются фундаментальные исследования в области математики и по разработке солнечных элементов. Наши исследования также направлены на совершенствование методических компетенций преподавателей.

В AITU функционируют научно-инновационные центры: «SMART CITY», «Большие данные и блокчейн технологии», «INDUSTRY 4.0», «AgroTech», ИИ, а также лаборатории «FabLab», робототехники, по предметным областям. Их цель — объединение ведущих ученых вокруг своих научных направлений и подготовка высококвалифицированных кадров.

Одна из отличительных особенностей рейтинговых вузов - международная ориентированность. Каковы достижения AITU в области международного сотрудничества?

- Университет является полноправным членом Альянса университетов нового Шелкового пути (UASR) и Ассоциации европейских университетов (European University Association). Мы активно развиваем академическую мобильность. На сегодняшний день 148 наших студентов уже прошли обучение по академической мобильности в вузах Европы, США и Азии: Schmalkalden University of Applied Sciences (Германия), Beijing Institute of Technology (Китай), Kyungpook National University (Южная Корея), Lawrence Technological University (США) и других.

AITU реализует двудипломные образовательные программы с такими признанными зарубежными вузами, как The University Of Cassino and Southern Lazio (Италия), University of Dortmund (Германия).

Визит китайской делегации

Насколько известно учредителем AITU является Общественный фонд «NNEF». Как Фонд помогает вашему вузу?

- Я бы сказал постоянно и повсеместно. Благодаря Фонду «NNEF» в AITU созданы все современные условия для обучения и работы. Мы благодарны нашим учредителям и основателям - Тимуру и Динаре Кулибаевым, а также Общественному фонду «NNEF» за их работу и помощь. Благодаря им, нашим студентам предоставлены уникальные возможности для обучения, личностного развития и карьерного роста.

Какие перспективы у AITU?

- Наше развитие проходит планомерно и за столько короткий срок, как 5 лет мы добились серьезных результатов. Сегодня более 90% студентов обучаются по государственному образовательному заказу. По данным Forbes Kazakhstan, в 2023-2024 учебном году AITU вошел в топ 15 вузов Казахстана, получивших больше всего образовательных грантов по программе бакалавриата. Это подтверждает высокий уровень доверия к нашему университету и качеству предоставляемого образования. За пять лет своего существования AITU добился значительных успехов в области образования и науки, став одним из ведущих IT-университетов Казахстана.

В перспективе мы ориентируемся на реализацию в большей степени междисциплинарных образовательных программ, ибо сегодня цифровизация проникает во все сферы жизнедеятельности общества, искусственный интеллект уверенно внедряется во все процессы. Поэтому очень важно управлять этими вещами, давать опережающее образование. В частности, мы даем нашим студентам компетенции по использованию искусственного интеллекта в будущей профессии через их имплементацию в контент силлабусов учебных дисциплин, и обучая их правильно писать алгоритм применения искусственного интеллекта. Мы уверены, что впереди нас ждет еще больше достижений и успехов!