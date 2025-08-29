Летом 2025 года на шахте «Тентек» Угольного департамента компании Qarmet началась отработка новой лавы пласта Д-6. Этот запуск стал важным этапом в восстановлении производственного потенциала предприятия после более чем трёх с половиной лет простоя, передает корреспондент Kazpravda.kz

Промышленные запасы угля по лаве составляют более 540 тыс тонн. Ожидается, что её отработка завершится в апреле 2026 года. Кроме того, до конца текущего года на шахте планируется ввести в эксплуатацию ещё одну лаву — 213 Д6-1-С. Прогнозные запасы по ней составляют порядка 1 млн тонн высококачественного угля.

«После долгих трёх с половиной лет ожидания мы, наконец-то, вернулись к добыче. Соскучились по углю, по настоящей работе. Эта лава для нас – долгожданная, как вторая жизнь шахты. Мы уже отработали участок длиной 170 м по лаве. Сейчас здесь ещё остаётся примерно 380 тыс тонн угля марки КЖ, и это внушительный запас, который придаёт уверенности в завтрашнем дне», – рассказал заместитель директора по производству шахты «Тентек» Бахтияр Мурзалин.

Пласт Д-6 является стратегически важным сырьевым ресурсом — это уголь высокой марки, который широко используется в металлургической отрасли, в частности, в доменных печах для выплавки металла.Общие промышленные запасы по шахте «Тентек» оцениваются в 85 млн тонн.

В 2025 году Угольный департамент Qarmet планирует добыть 7 млн тонн угля. Возобновление добычи, ввод новых лав на шахтах, улучшение систем безопасности являются важнейшей частью глобальной модернизации угольных предприятий компании.