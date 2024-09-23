Рабочего насмерть раздробило на предприятии в Актюбинской области

Мужчина попал в дробильный аппарат и погиб на месте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

19 сентября стало известно о гибели рабочего на одном из актюбинских предприятий. В пресс-службе Департамента полиции информацию подтвердили. Мужчине было 32 года.

«По факту нарушения охраны труда, повлекшему смерть человека, на предприятии, где погиб рабочий, начато досудебное расследование. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего», - сообщили в полиции.

В пресс-службе Актюбинской медной компании уточнили, что несчастный случай произошел 18 сентября в 23:15 часов на обогатительной фабрике.