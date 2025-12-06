Работать прозрачно, системно, стабильно

Талгат Исхахов, директор ТОО «Бал текстиль», член регионального совета НПП «Атамекен» города Шымкента

Участие в выставке, состоявшейся в рамках торжественной церемонии награждения престижной премией «Алтын сапа», стало для меня важным, вдохновляющим и во многом знаковым событием. Это не просто очередная бизнес-площадка, где компании демонстрируют свои достижения. Это пространство, где чувствуется подлинная энергия созидания, готовность двигаться вперед и вера в потенциал отечественного производства. Здесь особенно остро ощущается, что каж­дая представленная компания – часть большой экосистемы, формирующей будущее казахстанского бизнеса.

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Особым моментом стало внимание Главы государства к нашему стенду. Возможность лично представить Президенту нашу продукцию, рассказать о развитии компании, о достижениях и планах стала огромным источником мотивации для всего коллектива.

Подобное внимание не просто вдохновляет, но и подтверждает, что наш многолетний труд действительно важен для республики. Для меня это была возможность показать, насколько серьезно мы относимся к качеству, инновациям и социальной ответственности.

Меня искренне порадовало, что Президент детально интересовался ключевыми аспектами нашей деятельности: доступностью продукции для населения, условиями конкуренции, масштабами экспорта и потенциалом отрасли в целом.

Такое глубокое и предметное внимание подчеркивает значимость легкой промышленности для национальной экономики и демонстрирует стратегичес­кий приоритет государства в поддерж­ке местных производителей. Разговор прошел в деловой, конструктивной, но вместе с тем теплой и благо­желательной атмосфере.

Я почувствовал реальную заинтересованность руководства страны в том, чтобы создавать максимально благоприятные условия для развития отечественных предприятий, укрепления их конкурентоспособности и расширения производственных возможностей.

Особую гордость вызвало то обстоятельство, что труд сотен наших работников, вложенный в создание качественной, доступной и современной продукции, получил столь высокую оценку. Мы стремимся работать прозрачно, системно и стабильно, уделяя особое внимание технологическому развитию и повышению эффективности. Встреча стала подтверж­дением того, что выбранный нами курс – верный.

Отдельно впечатлило внимание Президента к вопросам внедрения инноваций, цифровизации производственных процессов и локализации сырья. Это в полной мере совпадает с нашей стратегией, ведь мы давно ориентируемся на повышение внутренней ценности продукции, развитие экспортного потенциала и укрепление позиций Казахстана на мировых рынках.

Участие в выставке также позволило обменяться опытом с коллегами из разных регионов республики. Каждый производитель привез свою уникальную историю, свои методы работы и свои амбиции. В такой насыщенной профессиональной среде всегда находишь новые идеи, вдохновение и пути для дальнейшего развития.

Я покидаю мероприятие с чувством большой ответственности и одно­временно – вдохновения. Уверен, что государственная поддержка, интерес со стороны потребителей и растущая культура качества помогут нам двигаться вперед еще более уверенно.

Для меня участие в «Алтын сапа» стало не просто профессиональным опытом – это важный шаг на пути к новым достижениям и укреплению доверия к нашему бренду.

