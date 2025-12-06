Работать прозрачно, системно, стабильно
12
Талгат Исхахов, директор ТОО «Бал текстиль», член регионального совета НПП «Атамекен» города Шымкента
Участие в выставке, состоявшейся в рамках торжественной церемонии награждения престижной премией «Алтын сапа», стало для меня важным, вдохновляющим и во многом знаковым событием. Это не просто очередная бизнес-площадка, где компании демонстрируют свои достижения. Это пространство, где чувствуется подлинная энергия созидания, готовность двигаться вперед и вера в потенциал отечественного производства. Здесь особенно остро ощущается, что каждая представленная компания – часть большой экосистемы, формирующей будущее казахстанского бизнеса.