Рахмонов и Томпсон провели дуэль взглядов перед боем

Спорт
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Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов и его соперник американец Стивен Томпсон провели первую дуэль взглядов перед очным поединком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: sports.kz

«Номад» и «Чудо-мальчик» сразятся в главном карде турнира UFC 296 в Лас-Вегасе утром 17 декабря.

За два дня до боя спортсмены встретились на традиционном мероприятии для журналистов и болельщиков и провели первый стердаун.

Напомним, что в главном событии турнира пройдет бой за титул чемпиона UFC в полусредней категории между действующим обладателем пояса британцем Леоном Эдвардсом и предетендентом из США Колби Ковингтоном.

Ожидается, что победитель боя Рахмонов — Томпсон значительно повысит шансы в ближайшем будущем получить чемпионский поединок.

 

#бой #UFC #дуэль взглядов #Рахмонов #Томпсон

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