Расширен перечень товаров для госзакупок в ЕАЭС

На Совете Евразийской экономической комиссии, прошедшем 22 мая в режиме онлайн, участники единогласно поддержали инициированное казахстанской стороной дальнейшее расширение перечня товаров, доступных для госзакупок стран-участниц Союза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Делегацию нашей страны возглавил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

Перечень товаров, с которыми поставщики и производители стран ЕАЭС могут участвовать в госзакупках других государств-участниц без отдельных национальных требований, расширился на 8 позиций. В него вошли дезинфицирующие средства, трансформаторы с жидким диэлектриком и другие товары.

Казахстан последовательно работает над постепенным снятием барьеров в доступе к госзакупкам предприятий стран периметра Евразийского Союза. В январе этого года также по инициативе казахстанской стороны на Совете ЕЭК утвердили условия производства по 55 дополнительным товарам, доступным к закупкам без отдельных национальных требований.

Также на Совете ЕЭК рассмотрели и приняли решения по ряду процедурных документов, направленных на совершенствование оценки эффективности деятельности членов ЕЭК и ее работников, внутренних процедур, права беспошлинного ввоза транспортных средств иностранных граждан, прибывших на ПМЖ в одну из стран Союза, и другие.