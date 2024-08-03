Растаявшие ледники в Андах указали на начало новой эпохи

Американские ученые обнаружили, что ледники в Андах, расположенные в тропиках, растаяли слишком стремительно. Виной тому — изменение климата. По мнению гляциологов, современная геологическая эпоха для этих регионов завершилась и наступила новая — антропоцен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

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Ученые давно предсказывали таяние ледников по мере роста средних глобальных температур. Особенно это касается тропиков — климатической области вдоль экватора. В Южной Америке тропики пересекает меридиональная горная цепь — Анды (между прочим, самая длинная в мире — 9000 километров). Ее высочайшие вершины покрыты вечными льдами. Однако они слишком быстро тают, и это беспокоит исследователей.

«Нынешнее отступление ледников вызвано ростом температур, а не уменьшением объема снежных осадков или изменением облачности. Получается, тропики уже вышли из голоцена и находятся в антропоцене», — отметил палеоклиматолог Джереми Шакун из Бостонского колледжа (США), один из авторов вышедшего в журнале Science исследования.

Голоцен — геологическая эпоха, в которой мы сейчас живем. Она характеризуется относительно мягким, теплым климатом, установившимся после последнего ледникового периода. В эту эпоху человек разумный совершил качественный скачок в развитии: основал цивилизации, города, изобрел земледелие, торговлю.

Исследователи стали говорить о завершении голоцена и наступлении новой геологической эпохи — антропоцена. Официально эту точку зрения не признают. Пока даже не ясно, с какого момента отсчитывать антропоцен и какие геологические отложения к нему относить.

По мнению авторов нового исследования, важно определить масштабы отступления ледников, было ли что-то подобное в голоцене, или наблюдаемое сейчас таяние не имеет аналогов. Если площадь ледников сократилась минимально для современной эпохи, это может служить маркером ее окончания.