Растет заболеваемость ожирением – санврач о введении акцизов на сладкие напитки

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, прокомментировала введение акцизов на сахаросодержащие напитки, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Сегодня вы видите, что исследования показывают — у нас растет заболеваемость ожирением, сахарным диабетом. Причем по заболеваемости ожирением отмечается тенденция роста именно среди детей. Соответственно, избыточная масса тела — это предпосылки для развития в дальнейшем хронических заболеваний. При этом мы видим, что в 0,5 мл Кока-Колы содержится, если я не ошибаюсь, 10 суточных доз сахара. Условно, ребенок выпил колы и получил десятикратную суточную потребность. Также все мы знаем, что сахар получаем практически со всеми продуктами, - сказала Есмагамбетова.

Она напомнила, что Минздрав при принятии решения руководствовался рекомендациями ВОЗ.

- Эту норму Минздрав сам не придумал, мы говорим о том, что это рекомендации ВОЗ, во многих странах внедрены эти акцизы. Налоги на сахаросодержащие напитки — это одна из мер, которая позволяет уменьшить потребление. Естественно, к этим мерам дополнительно будет введение маркировки, обязательное ведение информационно-разъяснительной работы и, самое важное, работа с родителями, которые формируют у детей пищевые привычки. Они формируются у детей, как правило, до пяти лет. Это пример самих родителей, правила питания внутри семьи и за ее пределами, - отметила главный санврач.

#дети #проблема #сахар #ожирение #напитки #Есмагамбетова #санврач #акцизы

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