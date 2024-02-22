Растет заболеваемость ожирением – санврач о введении акцизов на сладкие напитки

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- Сегодня вы видите, что исследования показывают — у нас растет заболеваемость ожирением, сахарным диабетом. Причем по заболеваемости ожирением отмечается тенденция роста именно среди детей. Соответственно, избыточная масса тела — это предпосылки для развития в дальнейшем хронических заболеваний. При этом мы видим, что в 0,5 мл Кока-Колы содержится, если я не ошибаюсь, 10 суточных доз сахара. Условно, ребенок выпил колы и получил десятикратную суточную потребность. Также все мы знаем, что сахар получаем практически со всеми продуктами, - сказала Есмагамбетова.

Она напомнила, что Минздрав при принятии решения руководствовался рекомендациями ВОЗ.