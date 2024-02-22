Растет заболеваемость ожирением – санврач о введении акцизов на сладкие напитки

Главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, прокомментировала введение акцизов на сахаросодержащие напитки, передает корреспондент Kazpravda.kz.
- Сегодня вы видите, что исследования показывают — у нас растет заболеваемость ожирением, сахарным диабетом. Причем по заболеваемости ожирением отмечается тенденция роста именно среди детей. Соответственно, избыточная масса тела — это предпосылки для развития в дальнейшем хронических заболеваний. При этом мы видим, что в 0,5 мл Кока-Колы содержится, если я не ошибаюсь, 10 суточных доз сахара. Условно, ребенок выпил колы и получил десятикратную суточную потребность. Также все мы знаем, что сахар получаем практически со всеми продуктами, - сказала Есмагамбетова.
Она напомнила, что Минздрав при принятии решения руководствовался рекомендациями ВОЗ.
- Эту норму Минздрав сам не придумал, мы говорим о том, что это рекомендации ВОЗ, во многих странах внедрены эти акцизы. Налоги на сахаросодержащие напитки — это одна из мер, которая позволяет уменьшить потребление. Естественно, к этим мерам дополнительно будет введение маркировки, обязательное ведение информационно-разъяснительной работы и, самое важное, работа с родителями, которые формируют у детей пищевые привычки. Они формируются у детей, как правило, до пяти лет. Это пример самих родителей, правила питания внутри семьи и за ее пределами, - отметила главный санврач.