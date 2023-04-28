Ратифицировано соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: Kazpravda.kz

Соглашение предусматривает регулирование правоотношений между Казахстаном и Туркменистаном на государственной границе. В частности, нормами закона определены порядок охраны госграницы, ее пересечения, перевозки товаров и другого имущества.

В законе также отражены вопросы ведения предпринимательской, рыболовной или иной деятельности на государственной границе, в пограничных зонах и акваториях. При этом упорядочиваются пути решения инцидентов, которые могут возникнуть на границе с правовой точки зрения.

Текст закона публикуется в печати.