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Равнение на патриотов
Юлия МАГЕР
Национальный военно-патрио­тический центр Вооруженных сил был открыт Президентом 1 декабря 2015 года. В его структуру входят Военно-исторический музей, Центральный военный оркестр и Центральный ансамбль. В ходе посещения центра Государственный секретарь ознакомилась с экспозициями музея, а также встретилась со студентами вузов, воспитанниками Респуб­ликанской школы «Жас Ұлан» и военно-патриотических клубов, учащимися общеобразовательных школ Астаны.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров, председатель Центрального совета РОО «Организация ветеранов Республики Казахстан» Омирзак Озганбаев, ветераны труда, представители Генерального штаба, офицеры Вооруженных сил.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы военно-пат­риотического воспитания молодежи в рамках реализации Патрио­тического акта «Мәңгілік Ел», направленного на дальнейшее развитие и процветание Респуб­лики Казахстан. Поднималась тема эффективного взаимодействия Министерства обороны с ветеранским сообществом, подрастающим поколением и уполномоченными государственными органами по воспитанию нового казахстанского патриотизма.

Государственный секретарь также обозначила приоритеты дальнейшего развития военно-патриотического воспитания молодого поколения и поздравила с наступающим Днем защитника Отечества и 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Г. Абдыкаликова, обращаясь к юным участникам встречи, подчеркнула, что именно от родившегося уже в годы независимости поколения зависит будущее Казахстана. Молодые казахстанцы должны осознавать свою ответственность за судьбу Родины, понимать, что их знания, трудолюбие, активная гражданская позиция станут основой для достижения главной цели – уверенного становления нашей страны как одного из самых развитых государств мира.

– Согласно Конституции страны защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого гражданина, – продолжила Государственный секретарь. – Сегодня на страже Родины стоят высокопрофессиональные, технологичные и мобильные Вооруженные силы. Это стало возможным благодаря выдающейся роли первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в формировании, становлении и дальнейшем развитии Вооруженных сил. Сегодня, в мирное время, наши вооруженные силы являются ярким примером мужества и храбрости. Настоящие герои скромно, как и подобает батырам, живут среди нас, с честью и достоинством служа Родине.

Она напомнила о подвигах майора Азамата Жумадилова, спасшего из огня целую семью, и полковника Кайрата Умбетова, закрывшего от взрыва гранаты молодого солдата. Как отметила Г. Абдыкаликова, такими истинными патриотами нужно гордиться и равняться на них.

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– Военная мощь любой страны зависит не только от современного вооружения и военной техники. Во многом она предоп­ределяется высоким боевым духом, морально-психологическим состоянием войск, готовностью каждого военнослужащего пожертвовать жизнью ради Родины. Как подчеркивает Глава государства, наша главная задача – укрепить независимость, приумножить наши достижения, передать последующим поколениям сильный, сплоченный и стабильный Казахстан. Каждый из вас должен воспитывать в себе новый казахстанский патриотизм, – подчеркнула Госсекретарь.

Важная роль в этом вопросе отводится военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, которое выделено в одно из прио­ритетных направлений деятельности отечественного оборонного ведомства. Как проинформировал на встрече заместитель начальника Генерального штаба ВС РК Мухамеджан Таласов, за последние 15 лет расширилась сеть военно-патриотических клубов в школах, их число сегодня составляет 2 229, а охват школьников лишь за последний год вырос с 38 тыс. до почти 63 тыс. человек. Только в Астане количество аналогичных клубов за четыре года увеличилось с 3 до 62. Во исполнение поручения Президента на базе филиалов военно-технической школы МО РК созданы центры военно-патриотического воспитания, о работе которых рассказал генеральный директор военно-технической школы Министерства обороны РК Владимир Шацков.

Юные участники встречи получили возможность задать высоким гостям интересующие их вопросы: что такое патриотизм, какими качествами нужно обладать, чтобы стать действительно достойным офицером, генералом, какие возможности для карьеры на военной службе есть у девушек и так далее, получив от Государственного секретаря и представителей министерства обороны серьезные и обстоятельные ответы.

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