Равнодушие акимата едва не оставило жителей СКО без больницы за 150 млрд

Инвестору с проектом за 150 млрд тенге помогли прокуроры в СКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа области

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz

Как рассказали в прокуратуре, TOO ATM Petropavl Hospital планирует построить в СКО многопрофильную областную больницу на 500 коек с консультативно-диагностическим центром. Инвестпроект тянет на 150 млрд тенге.

Однако инвестор из-за отсутствия подстанции не мог подключиться к электрическим сетям.

При этом акимат проблему не разрешил и не рассмотрел альтернативные варианты.

Только после вмешательства прокуратуры ATM Petropavl Hospital подключили к электросетям АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания». А облакимат решает вопрос по строительству новой подстанции для этого инвестпроекта.