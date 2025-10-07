На постоянной основе соцпедагоги школ, опираясь на социальные портреты классов, составляют списки учащихся для получения пособия из фонда «Всеобуч». На эту помощь государства могут рассчитывать дети из семей, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, а также иные категории – к примеру, нуждаю­щиеся многодетные семьи. В этом году размер пособия составил 46 228 тенге. Эти деньги отправляются родителям на счета для покупки канцтоваров, школьной и спортивной формы, одежды, обуви.

В школе № 16 г. Уральска обучаются порядка 1 600 учащихся, из них 23 – в списке получателей пособия от фонда «Всеобуч». Как отмечает соцпедагог школы Надежда Губайдуллина, учащиеся обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием, на летних каникулах они смогли отдохнуть в местных и республиканских оздоровительных лагерях, побывать по турпутевкам в Астане, Алматы, Туркестане, Шымкенте.

– В первоочередном порядке в спис­ки на получение пособия оформ­ляются дети, оставшиеся без попечения родителей. На данный момент таких по нашей школе четверо: один на патронатном воспитании и трое – под опекой. По большей части в списке – дети из семей, получающих адресную социальную помощь, – говорит Надежда Хабиев­на. – Сейчас социальный статус семей заметно поднялся. Родители работают, значит, есть достаток. Об этом говорит и тот факт, что ни одна семья наших учащихся не стоит на учете как неблагополучная.

В благородную миссию вовлечены также спонсоры и общественные объединения. Так, еще 26 учащихся школы получили помощь в рамках республиканской акции «Дорога в школу». Благодаря фонду «Жулдыз» семья, где отец один воспитывает ребенка, будет получать продуктовые наборы ежемесячно в течение года.

Особое внимание соцпедагогами уделяется выпускникам школы из этих категорий. Тесная работа ведется с патронатными воспитателями, опекунами, родителями, представителями гороно. Соцпедагоги в курсе, чем интересуется ребенок, какие у него планы, где он собирается продолжить учебу после окончания школы. По словам директора учебного заведения Жаннат Халыковой, в этом году 67% их выпускников поступили на грант. И в этом тоже существенная поддержка со стороны государства и мощный стимул для хорошей учебы.

В 2025-м в фонд «Всеобуч» из местного бюджета направлено более 7,5 млн тенге, что почти на 2 млн тенге больше по сравнению с прошлым годом. По региону горячим питанием охвачен 56 461 ребенок. Всего в этом году на питание предус­мотрено порядка 7 млн тенге. Одеж­да, обувь и школьно-письменные принадлежности приобретены для 9 355 детей. Этим летом 1 579 юных западноказахстанцев за счет бюджета побывали в санаторно-курорт­ных зонах и лагерях. Такой отдых планируется организовать детям и на осенние каникулы.