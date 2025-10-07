Равные возможности для каждого ребенка

Общество
2
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В стране выстраивается комп­лексная системная поддерж­ка, в том числе финансовая и материальная помощь семьям, относящимся к социально уязвимым слоям населения.

фото из архива "КП"

На постоянной основе соцпедагоги школ, опираясь на социальные портреты классов, составляют списки учащихся для получения пособия из фонда «Всеобуч». На эту помощь государства могут рассчитывать дети из семей, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, а также иные категории – к примеру, нуждаю­щиеся многодетные семьи. В этом году размер пособия составил 46 228 тенге. Эти деньги отправляются родителям на счета для покупки канцтоваров, школьной и спортивной формы, одежды, обуви.

В школе № 16 г. Уральска обучаются порядка 1 600 учащихся, из них 23 – в списке получателей пособия от фонда «Всеобуч». Как отмечает соцпедагог школы Надежда Губайдуллина, учащиеся обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием, на летних каникулах они смогли отдохнуть в местных и республиканских оздоровительных лагерях, побывать по турпутевкам в Астане, Алматы, Туркестане, Шымкенте.

– В первоочередном порядке в спис­ки на получение пособия оформ­ляются дети, оставшиеся без попечения родителей. На данный момент таких по нашей школе четверо: один на патронатном воспитании и трое – под опекой. По большей части в списке – дети из семей, получающих адресную социальную помощь, – говорит Надежда Хабиев­на. – Сейчас социальный статус семей заметно поднялся. Родители работают, значит, есть достаток. Об этом говорит и тот факт, что ни одна семья наших учащихся не стоит на учете как неблагополучная.

В благородную миссию вовлечены также спонсоры и общественные объединения. Так, еще 26 учащихся школы получили помощь в рамках республиканской акции «Дорога в школу». Благодаря фонду «Жулдыз» семья, где отец один воспитывает ребенка, будет получать продуктовые наборы ежемесячно в течение года.

Особое внимание соцпедагогами уделяется выпускникам школы из этих категорий. Тесная работа ведется с патронатными воспитателями, опекунами, родителями, представителями гороно. Соцпедагоги в курсе, чем интересуется ребенок, какие у него планы, где он собирается продолжить учебу после окончания школы. По словам директора учебного заведения Жаннат Халыковой, в этом году 67% их выпускников поступили на грант. И в этом тоже существенная поддержка со стороны государства и мощный стимул для хорошей учебы.

В 2025-м в фонд «Всеобуч» из местного бюджета направлено более 7,5 млн тенге, что почти на 2 млн тенге больше по сравнению с прошлым годом. По региону горячим питанием охвачен 56 461 ребенок. Всего в этом году на питание предус­мотрено порядка 7 млн тенге. Одеж­да, обувь и школьно-письменные принадлежности приобретены для 9 355 детей. Этим летом 1 579 юных западноказахстанцев за счет бюджета побывали в санаторно-курорт­ных зонах и лагерях. Такой отдых планируется организовать детям и на осенние каникулы.

#уральск #поддержка #социальная помощь #соцпедагог

