Ray-Ban представила «smart» очки

Компания Ray-Ban совместно с Meta представила «умные» очки, которые получили название Ray-Ban Meta Smart Glasses, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото: Соцсети

Разработка стала приемником Ray-Ban Stories, которые вышли в 2021 году. Камера новых очков оснащена 12 Мп камерой, съемка может вестись в разрешении 1080p. На левой линзе встроен светодиод, который оповещает окружающих о ведении съемки, пишет The Verge со ссылкой на трансляцию презентации на странице Meta в Facebook.

Кроме того, в Ray-Ban Meta Smart Glasses есть динамики и микрофоны, которые позволяют человеку слушать музыку, разговаривать и записывать аудиодорожки.

На презентации указали, что громкость будет увеличена в полтора раза в сравнении с версией 2021 года. Также «умные» очки обладают защитой от влаги, встроенной памятью 32 Гб и производительностью до шести часов.

Футляр Ray-Ban Meta Smart Glasses является зарядным устройством.

Продажи новых очков начнутся с 17 октября этого года. Их цена будет варьироваться от $300, стоимость будет зависеть от типа оправы и линз.

О том, что Meta выпустит свои первые «умные» очки под брендом Ray-Ban, стало известно летом прошлого года. Тогда директор корпорации Марк Цукерберг назвал их запуск частью «пути Facebook к полноценным очкам дополненной реальности в будущем».