И вдруг в небе слышится звук. Сначала одинокий, хрипловатый крик. Потом второй. Потом целая перекличка. Это грачи.

В Северном Казахстане давно приметили, что грачи прилетают почти одно­временно с приходом праздника Наурыз. Вот почему грачей здесь считают его предвестниками. Словно сама вес­на посылает вперед своих разведчиков. И вот, наконец, они прилетели! Какие молодцы!

Сначала появляется первая стая. Птицы кружат высоко, описывают широкие круги, будто узнают и проверяют знакомую землю. Потом некоторые из них садятся на верхушки берез. Они делают это почти торжественно. Точно так же ведут себя хозяева, возвращаясь домой после долгого отсутствия.

Грачи никогда не прилетают тихо. Они спорят, перекликаются, машут крыльями, и кажется, что вместе с ними возвращается сама жизнь.

Грач – птица из семейства врановых, он родственник вороны и ворона. На первый взгляд грач похож на ворону, но если присмотреться, разница заметна: у взрослого грача у основания клюва нет перьев – там светлая, голая кожа. Клюв длинный, крепкий, будто специально созданный для того, чтобы копаться в земле. И именно эта привычка делает грача птицей ранней весны.

Грачи питаются в основном тем, что находят в почве: личинками, жуками, червями, семенами, поэтому они возвращаются из зимовок очень рано – в марте, когда земля начинает оттаивать. Стоит солнцу немного прогреть верхний слой почвы, как грачи уже ходят по полям, внимательно вглядываясь в землю и ловко выхватывая добычу. Еще грачи любят ходить за трактором по пашне. Вот где у них пиршество!

Зимуют североказахстанские грачи обычно южнее – в Узбекистане, на юге Казахстана, иногда в Иране или Пакистане. Но как только день увеличивается и степной воздух начинает пахнуть весной, огромные стаи поднимаются и летят на север – к своим старым гнездам.

А гнезда у них особенные. Грачи – птицы общественные. Они селятся целыми колониями, которые называют грачевниками. Иногда на одном высоком тополе или березе можно увидеть десятки гнезд сразу. Весной там стоит настоя­щий звонкий грай: птицы спорят, устраи­вают переклички, хлопают крылья­ми – в общем, строи­тельная суета в чис­том виде.

Есть старая картина Алексея Саврасова «Грачи прилетели». На ней изображен именно этот момент: холодная земля, талый снег и первые грачи на ветках. Для многих из нас эта картина как символ начала весны.

И поэтому сказать, что грач – птица весны, будет совершенно правильно. Орнитологи считают его одним из самых ранних перелетных видов в наших широтах. Грачи возвращаются раньше скворцов, жаворонков и ласточек.

В степях Северного Казахстана это особенно заметно. Пейзаж еще зимний, но в небе уже кружат черные птицы, и их хрипловатые голоса как будто говорят: все, зима кончается. Скоро потекут ручьи, запахнет сырой землей, и придет Наурыз – праздник обновления. Поэтому, когда в небе появляются грачи, люди говорят: «Ну все, Наурыз в дороге».