Развитие казахстанских СМИ – обзор

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 5189 СМИ, из которых 3676 составляют периодические печатные издания, 191 – телеканалы, 84 – радио, 959 – информационные агентства и сетевые издания. (539 - ИА, 420 СИ), иностранные телеканалы - 279.

Наиболее многочисленной группой остаются печатные – 3676 от общего количества зарегистрированных СМИ, из них газет – 2180 и журналов – 1496.

Чаще всего в СМИ используются казахский и русский языки – 1852 СМИ, только русский язык – 853, только казахский язык – 693, на трех языках и более (в.т.ч. на других языках) – 1512.

Количество средств массовой информации ежегодно увеличивается. Вместе с количеством СМИ расширяется и территория распространения СМИ, разнообразие языков издания, которые распространяются не только в местах компактного проживания той или иной национальности, но и на всю республику.

При этом, согласно Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» приостановление либо прекращение выпуска или распространения продукции средства массовой информации возможно по решению собственника или суда.

Востребованность казахстанских телеканалов в 2021 году

В 2021 году из 166 телеканалов, в ТОП-10 вошли 6 казахстанских телеканалов («КТК», «Qazaqstan», «НТК», «Первый канал Евразия», «Хабар», «31 канал»), из них 3 – государственные телеканалы («Qazaqstan», «Хабар», «Первый канал Евразия»).

Доля отечественных телеканалов, входящих в ТОП-30, в 2021 году увеличилась на 2,9%.

Таким образом, государственная поддержка отечественных телеканалов способствует повышению конкурентоспособности отечественного телевидения.

Сериальная продукция

За последние 5 лет при поддержке государства снято около 250 сериалов, состоящих из более чем 3500 серий.

Более 50 из них были проданы в Сингапур, Россию, Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и др. странам.

Собственные корреспондентские пункты в за рубежом

АО «Агентство «Хабар» и АО «РТРК «Казахстан» имеет свыше 20 корреспондентских пунктов и фрилансеров зарубежом, более чем в 10 странах: Китай, США, Россия, Бельгия, Великобритания, Турция и др.

Собственные корреспондентские пункты позволяют оперативно информировать казахстанскую аудиторию об актуальных событиях зарубежом.

Достижения телеканалов в зарубежных конкурсах

АО «Агентство «Хабар»

1) «Хабар» был награжден «Короной международного качества» в категории «платина».

2) В 2003 году агентство было удостоено награды «Золотая арка Европы» за «Качество и Технологии».

3) Творческие работы журналистов Агентства номинировались на престижную телевизионную премию EMMY, «Золотой глагол» в России.

4) Есть и победы в конкурсах Евразийской Академии телевидения и радио (Россия). В 2017 году Приз за лучшую социально-философскую работу – «В поисках веры», получила Асия Байгожина.

5) Медаль «Петра Великого» за весомый вклад в развитии информационно-культурного пространства Евразии.

6) Высших международных профессиональных наград были удостоены сотрудники спортивной редакции.

7) Одна из молодежных программ «Город будущего» на международном фестивале в Японии вошла в десятку лучших программ мира.

8) На международном фестивале в Севастополе лауреатом стала историческая лента, снятая по инициативе Агентства «Хабар» - «Бауыржан Момышулы»

9) В 2019 снятый по заказу Агентства «Хабар» сериал «Шестой пост» получил премию «ТЭФИ - Содружество».

10) В феврале 2020 года документальные фильмы «Цена покоя. Запад» и «Цена покоя. Север», а также фильм «Парящий под солнцем» стали финалистами IX телевизионной Национальной премии «Страна» в номинации «Большая страна».

11) В 2022 году исторический сериал о Семипалатинском ядерном полигоне стал победителем в номинации «Лучший телевизионный мини-сериал» Московского Российского Международного кинофестиваля

Внедрение ЦЭТВ

Переход на ЦЭТВ обеспечит население на уровне городов республиканского значения и областных центров до 30 телеканалами стандартной четкости, на уровне ниже областного центра - до 15 телеканалов. Это позволит устранить информационное неравенство между селом и городом и обеспечить жителей всей республики телевидением высокого качества.

В настоящее времяци фровым эфирным телерадиовещанием охвачено уже 92,35% населения страны, осуществлен переход на ЦЭТВ Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской,Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

В текущем году планируется переход на ЦЭТВ Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей.

Национальная Премия «Тұмар»

Впервые национальная премия «Тұмар» была учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Главная цель Премии – стимулирование развития казахстанской телевизионной индустрии сквозь призму оценки профессиональным сообществом.

За прошедшие годы подали на участие 1 647 заявок, 268 работ вошли в список номинантов (включая заявки 2022 года). Обладателями эксклюзивной статуэтки стали 59 специалистов отечественной телевизионной журналистики.

Премия «Уркер»

Национальная премия в области печатной, радио, интернет-журналистики «Үркер» – ежегодная Премия за высокие достижения в области печатной, радио и интернет журналистики, которая была учреждена в 2017 году.

Цель конкурса – выявление талантливых журналистов и творческих коллективов, признание их вклада в развитие профессиональной журналистики, и привлечение к их творчеству широкого общественного внимания.

Проведение Премии «Уркер» на ежегодной основе стимулирует интерес в среде казахстанской журналистики и извне, побуждая к публикациям как наиболее опытных журналистов, так и молодых авторов. В 2021 году было принято 340 заявок от творческих коллективов и журналистов на соискание Премии, наибольшее количество заявок по направлениям: «Лучшее интервью года», «Лучший познавательный материал года» и «Лучший аналитический материал года».

Присуждение Премии «Уркер» за лучшие достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики способствует развитию мультимедийной журналистики в регионах, повышению престижа журналистики, утверждению профессиональных стандартов, увеличению гражданской активности общества.

Astana Media Week

Astana Media Week – это ежегодное событие для наиболее жизнеспособных идей, авангардных решений, прогрессивных мнений из мирового медиапространства. Место, где оспариваются и отстаиваются точки зрения людьми, которые стремятся сделать картину мира чуть яснее.

Проект Astana Media Week начался в 2017 году. На площадке Форума собираются представители мирового информационного пространства, а также лидеры производства медиаконтента из разных стран. Как и прежде, в этом году организаторы постарались поднять темы на злобу дня.

Пользователи, подключившиеся к AMW-2021, смогут познакомиться с реалиями работы новостной редакции, станут свидетелями обсуждений по вопросам освещения острых социальных тем, работы в горячих точках, правовой и медиаграмотности, перспектив развития СМИ.

Интернет-ресурсы

На сегодняшний день доля пользователей сети Интернет в возрасте 6-74 лет составляет 78,2%, а число пользователей мобильного интернета выросло на 44%. Основная часть аудитории – возрастные группы от 14 до 45 лет.

Всего в Казахстане зарегистрировано 948 информационных агентств и сетевых изданий.

На сегодняшний день 95% новостных агентств являются частными, 5% государственными.

Проект «Stopfake»

Проект Stopfake.kz был создан в период пандемии Коронавируса, чтобы остановить инфодемию фейков – вирусное распространение в сети ложной информации. Авторы проекта «Stopfake» опровергают фейки, объясняют механизм их создания и анализируют возможные последствия.

Первая публикация на сайте была сделана 12 июля 2020 года.

Всего с момента создания сайта на Stopfake.kz опубликовано более 1700 текстов. Каждая публикация выходит на 2 языках – казахском и русском.

Основная часть публикаций представляет собой прямые опровержения фейковой информации, которую пользователи распространяют в соцсетях и пересылают друг другу в менеджерах «WhatsApp» и «Telegram». При опровержении всегда указываются ссылки на первоисточники и подтверждающие доказательства.

В период с 2021 года по І-полугодие 2022 года ключевыми достижениями отечественных СМИ стали: