Принято решение о разработке Комплексной программы развития легкой промышленности с участием бизнес-сообщества и отраслевых ассоциаций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики РК Серика Жумангарина состоялось заседание штаба по обеспечению экономического роста, где рассмотрели вопрос развития легкой промышленности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В обсуждении приняли участие председатели отраслевых ассоциаций в том числе саморегулируемой организации «Национальное объединение предприятий легкой промышленности «Qaz Textile Industry» и ОЮЛ «Саморегулируемая организация Ассоциация предприятий легкой промышленности» и крупных предприятий отрасли, в том числе ГК «AZALA Group», ТОО «Qazaq Tigin Fabrikasy», ТОО «Казлегпром-Алматы», ТОО «Глобал-Спецодежда», ТОО «ТаразКожОбувь» и других.

По информации Министерства промышленности и строительства, за последние пять лет легкая промышленность демонстрирует устойчивое развитие. По итогам 2025 года объем производства вырос на 13,2% при плане роста ИФО на 3% и достиг 260 млрд тенге. В структуре обрабатывающей промышленности доля легпрома составляет – 0,8%. Стоит отметить, что в структуре легкой промышленности свыше 60% занимает производство текстиля, 32% – производство одежды и 6,5% – обуви и изделий из кожи. Более 97% предприятий – субъекты малого бизнеса.

Развитие легкой промышленности планируется через углубление переработки хлопка и шкур, расширение производства синтетических волокон и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2025 году в стране собран рекордный объем хлопка – 466 тыс. тонн. Произведено 116,1 тыс. тонн хлопкового волокна, 500 тонн пряжи, 5,2 млн м2 ткани и 28,6 млн единиц готовых текстильных изделий.

В качестве примера, вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков отметил, что переработка одной тонны хлопкового волокна позволяет выпускать до 1 650 единиц готовой текстильной продукции. При обеспечении полной переработки сырья потенциальная добавленная стоимость может достигать $1,67 млрд, а также способствовать созданию до 5 тыс. рабочих мест.

В отрасли уже реализуются проекты, формирующие задел на среднесрочную перспективу, включая производство утеплителей KazFeltec, выпуск тканого полипропиленового геополотна Талшыктекс и производство хлопчатобумажной пряжи Туркестан Текстиль.

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику, участники заседания обозначили ряд системных вопросов, требующих комплексного решения. Они касаются развития сырьевой базы, модернизации производств, совершенствования механизмов регулируемых закупок и расширения мер финансовой поддержки.

Предприятия отрасли подтвердили готовность к расширению производства и созданию новых рабочих мест при формировании предсказуемых условий развития.

С учетом обозначенных задач принято решение о разработке Комплексной программы развития легкой промышленности с участием бизнес-сообщества и отраслевых ассоциаций. Необходимость системного документа обусловлена как положительной динамикой отрасли, так и значительным потенциалом ее дальнейшего роста.