Развивается спортивная инфраструктура
В поселке Жезды области Улытау завершено строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса. В двухэтажном здании могут одновременно заниматься до 160 человек. Здесь есть универсальный зал для занятий баскетболом и волейболом, помещения для других спортивных секций и танцев, арена с трибуной для зрителей, все необходимые административные и вспомогательные помещения. Новый объект предназначен для развития массового спорта, приобщения детей и взрослых к здоровому образу жизни.