На торжественной церемонии открытия аким области Улытау Дастан Рыспеков отметил, что ввод комплекса в эксплуатацию – еще один важный шаг в формировании доступной спортивной инфраструктуры региона.

В этом году в области Улытау введены в эксплуатацию многофункциональный физкультурный комплекс и Академия шахмат в Жезказгане, крытый плавательный бассейн в Каражале и спортивный комп­лекс ангарного типа в Сатпаеве. На очереди еще ряд спортивных объектов. Среди них – новая база для занятий гребным спортом на байдарках и каноэ, спорткомп­лекс на 210 мест в Жанааркинском районе, а также спортивный комплекс ангарного типа в селе Ералиев.

Ранее был проведен капитальный ремонт стадиона «Горняк» в Каражале и текущий ремонт четырех детско-юношеских спортивных школ.