Впервые представители научной и творческой интеллигенции Казахстана и Узбекистана провели в Нацио­нальном музее РК казахско-узбекский форум, на котором обсудили общее культурно-историческое наследие и наметили планы сотрудничества. В работе форума приняли участие председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, глава Сената Олий Мажлиса РУ Танзила Нарбаева, народный писатель Казахстана Толен Абдиков, председатель Союза писателей Узбекистана Сирожиддин Саидов, президент Национальной академии наук при Президенте РК Ахылбек Куришбаев, вице-президент Академии наук РУ Бахром Абдухалимов, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы и другие. Модератором мероприятия выступил депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали.

В приветственной речи Маулен Ашимбаев и Танзила Нарбаева отметили, что благодаря деятельности глав двух государств –

Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева – между соседними странами достигнут высокий уровень дружественных и стратегических взаимоотношений.

– Форум казахско-узбекской интеллигенции – значимое событие, открывающее новые пути духовного и культурного сотрудничества наших братских народов, – сказал Маулен Ашимбаев. – Под руководством президентов Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Шавката Миромоновича Мирзиёева казахстанско-узбекские отношения в последние годы вышли на новый беспрецедентно высокий уровень. Подписаны договоры о союзнических отношениях, о демаркации государственной границы, принята программа стратегического партнерства и союзничества на ближайшие 10 лет. Активно развиваются политические, экономические и культурные связи. Мы смотрим в одном направлении. Нас объединяет общая цель – стабильная, процветающая и открытая миру Центральная Азия. В это непростое время глобальной нестабильности особенно ценно то, что между нашими странами есть нечто сильнее любого договора, это – доверие. Оно не прописано в бумагах и не пылится в архивах. Оно живет в людях, их взаимном уважении, искренней дружбе, культурном обмене и человеческом общении.

По словам спикера, особую важность имеют человеческие контакты, которые формируют и укрепляют дружбу между нашими братскими народами. Сегодня в Казахстане проживает более 600 тыс. этнических узбеков. Государством созданы все условия для изучения ими родного языка, развития культуры и сохранения традиций. Успешно работают школы, теат­ры, литературные объединения, средства массовой информации на узбекском языке. В казахстанских вузах учатся около 5 тыс. студентов из Узбекистана.

– Точно так же и Узбекистан является родным домом для более 800 тысяч казахов. Там действует Республиканский казахский культурный центр, реализуются программы по изучению казахского языка и сохранению народных традиций. Ключевая роль в культурном обмене и взаимодействии отводится молодежи. Ежегодно проходит Конгресс молодежи Казахстана и Узбекистана. Радует, что все чаще в центре общего внимания наших стран оказывается наука. Прошлогодний Форум историков Центральной Азии в Астане показал, насколько необходимо профессиональное переосмысление нашей общей истории. Требуются совместные исследования, доступ к архивам, развитие межвузовских научных связей. Наши культура, образование и наука могут быть не параллельными тропами, а стать одной общей дорогой, – добавил Маулен Ашимбаев.

Совместные инициативы – от исторических форумов и научных исследований до памятников, выставок и литературных переводов – показывают, насколько тесно переплетены культурные традиции двух народов и насколько велик

потенциал гуманитарного сотрудничества. Об этом же говорила и Танзила Нарбаева, подчеркнув, что, несмотря на показатели достигнутых взаимоотношений, следует переходить на новый уровень научного и историко-культурного взаимодействия.

В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы отраслей и дальнейшие планы сотрудничества. В частности, президент Национальной академии наук при Президенте РК предложил в числе прочего создать совет по сохранению биоразнообразия и организовать форум с участием молодых ученых двух стран.