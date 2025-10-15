Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники КНБ во взаимодействии с НЦБ Интерпола МВД РК из-за рубежа доставили в Астану находившегося в международном розыске бывшего адвоката столичной коллегии, сообщает Kazpravda.kz

- Он подозревается в совершении коррупционного правонарушения в особо крупном размере и с 2023 года скрывался от правосудия, - проинформировали в КНБ.

В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в комитете.