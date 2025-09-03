«Реал» приедет в Алматы

Аскар Бейсенбаев

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА всегда вызывает повышенный интерес у любителей футбола всего мира. В этом году она стала особенной и для казахстанских любителей спорта. Во время прямого эфира болельщики в трепетном ожидании буквально прильнули к экранам телевизоров и гаджетов в надежде, что в соперники алматинскому «Кайрату» тянувшие жребий легендарные футболисты Златан Ибрагимович и Кака выберут самых титулованных, чтобы у нас появилась возможность лицезреть игру легенд у себя дома.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

И эти надежды во многом осуществились. Фортуна выбрала нам в соперники величайшие по своим достижениям клубы – мадридский «Реал», миланский «Интер», бельгийский «Брюгге», лондонский «Арсенал», а также греческий «Олимпиакос», лиссабонский «Спортинг», кипрский «Пафос» и датский «Копенгаген». Именно с этими командами предстоит сыграть «Кайрату» как дома, так и в гостях.

Скажем прямо: компания собралась довольно разношерстная – как по рангу в мировом футболе, так и по уровню финансовых возможностей. И этот разрыв бросается в глаза, особенно казахстанским любителям футбола, и от чего никак нельзя отмахнуться в ожидании результатов от предстоящих встреч.

Так, кипрский «Пафос», который также впервые выступит на этом этапе Лиги чемпионов, имеет бюджет более 20 млн евро, в то время как «Кайрат» – немногим более 12 млн евро. А состав легендарного испанского «Реала» оценивается в 1,4 млрд евро, что в 109 (!) раз превышает стоимость всех игроков алматинского клуба.

О «Реале» наслышаны все, даже самые далекие от футбола. ФИФА (Международная федерация футбола) признала его лучшим клубом XX века. «Реал» – самая известная команда на планете, выигравшая 71 национальный трофей – 36 титулов чемпиона страны, а также 20 кубков Короля, 13 суперкубков Испании, Кубок испанской лиги и Кубок Эвы Дуарте. Кроме того, «Реал» является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов УЕФА, где выигрывал 15 раз!

Согласно данным пресс-службы клуба, по итогам сезона 2023⁄2024 «Реал» стал первой в истории командой, чей операционный доход суммарно превысил 1 млрд евро, а в 2024-м, согласно данным Forbes, он признан самым дорогим футбольным клубом мира с совокупной стоимостью 6,6 млрд долларов.

Почти под стать ему и еще два соперника «Кайрата» – английский «Арсенал» и итальянский «Интер». Состав британского клуба оценивается в 1,37 млрд евро, а команда из Милана – в 706,3 млн евро. Ну и для полного отображения статистики добавим, что греческий «Олимпиакос» оценивается в более 200 млн евро, португальский «Спортинг» – около 200 млн, «Копенгаген» – в 75,15 млн.

Но не будем списывать со счетов наш «Кайрат», ему вполне по силам преподнести сюрприз даже в игре с грандами. В конце концов последний соперник алматинцев – шотландский «Селтик» – тоже был не из робкого десятка и оценивается в 120 млн евро. Но наша команда сумела его пройти.

Самое главное, теперь к нам пожалует самый что ни на есть большой мировой футбол. Жаль только, что тот же «Реал» мы будем принимать не на новой арене, строительство которой только началось, а на видавшем виды Центральном стадионе Алматы, который явно не соответствует проведению столь большого спортивного праздника.

#Спорт #футбол #УЕФА #Реал

