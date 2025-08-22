В рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» и иных поручений Главы государства, Правительством ведется работа по развитию транспортно-логистической инфраструктуры
В 2025 году ремонтом и строительством охвачено более 13 тыс. км автодорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Из них по 7 тыс. км производится средний ремонт. Охвачены такие участки автодорог как: «Жезказган – Петропавловск», «Мукыр – Кульсары», «Уральск – Атырау», и др. Начато строительство автодороги Центр-Запад, а также участков «Актобе – Улгайсын», «Караганда – Жезказган», обходов Сарыагаша, Рудного и Шымкента. Завершается дорога «Калбатау – Майкапшагай».
Для контроля перегрузов уже установлено 60 автоматизированных станций измерения (АСИ), до конца 2025 г. их количество увеличат до 220.
«Большое внимание уделяется цифровизации. Внедряются электронные билеты, цифровая диспетчеризация, предиктивное техобслуживание, интеллектуальные транспортные системы», - сообщил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.