В рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» и иных поручений Главы государства, Правительством ведется работа по развитию транспортно-логистической инфраструктуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году ремонтом и строительством охвачено более 13 тыс. км автодорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Из них по 7 тыс. км производится средний ремонт. Охвачены такие участки автодорог как: «Жезказган – Петропавловск», «Мукыр – Кульсары», «Уральск – Атырау», и др. Начато строительство автодороги Центр-Запад, а также участков «Актобе – Улгайсын», «Караганда – Жезказган», обходов Сарыагаша, Рудного и Шымкента. Завершается дорога «Калбатау – Майкапшагай».

Для контроля перегрузов уже установлено 60 автоматизированных станций измерения (АСИ), до конца 2025 г. их количество увеличат до 220.