В рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» и иных поручений Главы государства, Правительством ведется работа по системной модернизации топливно-энергетического комплекса.
Как отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов, основная цель проводимой работы – построить надежную, самодостаточную и современную энергетическую систему, которая станет прочным фундаментом для экономического роста страны и повышения благосостояния каждого гражданина.
«В электроэнергетике и теплоснабжении ключевая задача – это наращивание мощностей и системная модернизация для повышения надежности», – сказал Е. Аккенженов.
По поручению Президента в ближайшие пять лет будут введены 14 ГВт новых мощностей. По словам министра, за последние два года уже введено в эксплуатацию 1,3 ГВт новых мощностей.
«В текущем году будут введены ещё 622 МВт, а на 2026 год запланировано порядка 2 700 МВт. Для этого ведется активное строительство новых объектов. В Туркестанской области реализуется проект по строительству электростанции мощностью 1000 МВт. А в Кызылорде ведутся работы по возведению новой ТЭЦ мощностью 240 МВт», – сказал Е. Аккенженов.