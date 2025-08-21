В рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» и иных поручений Главы государства, Правительством ведется работа по системной модернизации топливно-энергетического комплекса.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов, основная цель проводимой работы – построить надежную, самодостаточную и современную энергетическую систему, которая станет прочным фундаментом для экономического роста страны и повышения благосостояния каждого гражданина.

«В электроэнергетике и теплоснабжении ключевая задача – это наращивание мощностей и системная модернизация для повышения надежности», – сказал Е. Аккенженов.

По поручению Президента в ближайшие пять лет будут введены 14 ГВт новых мощностей. По словам министра, за последние два года уже введено в эксплуатацию 1,3 ГВт новых мощностей.