Реализация проектов – эффективнее, защита прав детей – надежнее

Парламент
7
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

В Мажилисе обсудили переход на международные стандарты Всемирного банка при реализации инвестпроектов и упростили механизм взыс­кания алиментов в странах СНГ.

фото пресс-службы Мажилиса

Вынесенное на рассмотрение пленарного заседания, прошедшего под председательством спикера Ерлана Кошанова, Рамочное соглашение о партнерстве между Правительством РК, с одной стороны, и Международным Банком Реконструкции и Развития, Меж­дународной Финансовой Корпорацией и Многосторонним Агентством Гарантии Инвестиций, с другой стороны, по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Казахстана закрепляет правовую основу взаи­модействия Казахстана с институтами ­Группы Всемирного банка и позволяет ­реализовывать совместные проекты в соответствии с их политикой и процедурами.

Среди ключевых целей согла­шения названы повышение ­макроэкономической и фискальной устойчивости финансового сектора, содействие развитию аграрного сектора, расширение доступа МСБ к финансированию, а также рост инвестиций в инфраструктуру и социальную сферу, включая здравоохранение и образование.

Депутат Мажилиса Ерлан ­Стамбеков подчеркнул, что соглашение носит рамочный характер.

– Данный документ не представляет собой обязательство любой из сторон вступать в какую-либо деятельность или реа­лизацию конкретного проекта. Все это будет регулироваться отдельными международными договорами, – отметил он.

По его словам, сотрудничество с институтами Группы Всемирного банка должно дать экономический эффект.

– Реализация совместно со Всемирным банком текущих и перспективных проектов окажет содействие в создании рабочих мест, стимулировании инноваций, развитии частного сектора, малого и среднего бизнеса, внедрении наилучших международных практик, улучшении инвестиционного климата, – уверен мажилисмен.

Он добавил, что закон был всесторонне обсужден на заседаниях рабочей группы, по итогам которых для Правительства выработан ряд рекомендаций. В частности, предложено привлекать заемные средства на проекты инвестиционного характера, создающие измеримый экономический эффект; не использовать заемные средства для финансирования функ­ций, подлежащих исполнению в рамках текущих бюджетных обязательств государственных органов; а также ограничить использование заемных средств на консультационные услуги.

Вместе с тем у мажилисменов возникли вопросы, касающиеся правового регулирования взаи­модействия с международными финансовыми институтами. Так, депутат Ерлан Барлыбаев, констатировал, что соглашением фактически устанавливается правовое регулирование, отличное от нашего национального законодательства.

– Хотелось бы услышать, с чем связано такое кардинальное изменение механизма взаимодейст­вия с Всемирным банком и есть ли такой прецедент для других международных институтов? – спросил он.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в ответ напомнил, что элементы подобной практики уже применялись.

– На самом деле подобные правила у нас были прописаны, когда мы ратифицировали отдельные правительственные займы, которые ратифицировали с Пар­ламентом до этого. Такие правила применяются во всех 189 странах, и на самом деле эта международная практика показывает свою высокую эффективность, – подчеркнул вице-премьер.

Он признал, что ранее к реализации проектов международных финансовых институтов в Казахстане высказывались серьезные претензии.

– Были достаточно большие нарекания к тому, как у нас проходят проекты Всемирного банка и вообще международных финансовых институтов. Долгие сроки предквалификации, потом отбора, проведение закупок, были моменты, связанные с коррупционными правонарушениями. Применение в данном случае политик и стандартов Всемирного банка, безусловно, должно улучшить ситуацию и позволит более эффективно и быстро использовать средства, – уверен он.

Тему продолжил депутат Берик Бисенгалиев, напомнив о статье 4 рамочного соглашения, где говорится о мерах по устранению системных факторов, препятствующих реализации проектов. Парламентарий поинтересовался, какие проблемы выявлены по итогам программных займов прошлых лет и как Правительство намерено не допустить их повторения.

В ответ Серик Жумангарин сообщил, что соответствующий анализ уже проведен.

– Самая большая проблема – это задержка на ранних этапах, длительные процедуры согласования проектов, а также длительные сроки закупок, нехватка квалифицированных кадров, недостаточная межведомственная координация между государственными органами – все это влияло на эффективность, – сказал он.

Кроме того, по его словам, выявлены законодательные ограничения, связанные с Бюджетным кодексом. Вице-премьер заверил, что системная работа по устранению этих барьеров уже ведется.

– Поэтому принято решение перейти на стандарты и правила группы Всемирного банка. Мы считаем, что они будут более эффективными. Естественно, была сделана определенная работа по бюджетному законодательству, чтобы убрать ограничения, которые до этого присутствовали, – отметил Серик Жумангарин.

Согласно повестке, депутаты ратифицировали протоколы о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и от 7 октября 2022 года. Как отмечается в заключении к законам, до­кументы направлены на обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних детей по взысканию алиментов на территориях государств – участников конвенции.

– Протокол расширяет механизм взаимного признания судебных актов между государствами СНГ. Теперь к числу таких актов прямо относятся судебные приказы о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, – пояснил министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

Глава Минюста добавил, что судебный приказ – это быстрый инструмент, который выносится без длительного процесса и позволяет оперативно защитить ребенка.

– Однако, если должник находится в другом государстве, решение может остаться на бумаге. А этот протокол решает проблему. Один из родителей с ребенком проживает в Казахстане. Второй родитель ребенка переехал в другое государство СНГ. Наш суд вынес судебный приказ о взыскании алиментов. Сегодня процедура признания такого приказа за рубежом сложнее, чем признание решения после полного процесса. После ратификации судебный приказ будет прямо признан в рамках конвенции, процедура станет понятной и предсказуемой, исполнение – реальным, – пояснил министр.

Согласно статистике, за 2021–2025 годы в государства Минской конвенции направлено 169 ходатайств о признании и разрешении исполнения решений о взыскании алиментов, из них 153 удовлетворено, в 16 – отказано, процент удовлетворения составил 90%.

Протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года распространяет механизм признания судебных приказов по алиментам.

– На практике это означает, что, независимо от того, какая конвенция применяется между государствами, судебный приказ о взыскании алиментов будет признан и исполнен по единым правилам. Это системность, предсказуемость и равная защита, – объяснил Ерлан Сарсембаев.

#мажилис #заседание

Популярное

Все
Марафон силы и амбиций
Оберег для целого мира
История Ботая оживает в кино
Защитить титул чемпиона
Платформа для безопасности
Помогут разобраться в «цифре»
Нужна безопасная среда для каждого ребенка
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
Слово о замечательном человеке
В Алматы стартовал проект «Жасыл болашақ»
Радиация, которая лечит
Сильные регионы – сильная страна
Помочь детям в кризисной ситуации
Свобода на ощупь
Шкурный интерес
Необходим глобальный диалог
Продолжается эстафета новоселий
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
На страже неба: женское лицо авиации
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Подставить вовремя плечо
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
В Конаеве начали строить КОС
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Без наценок и посредников
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Ватикан внедрил ИИ для богослужений
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
55-метровый шоколадный поезд занесли в Книгу рекордов Гиннесса
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

На принципах верховенства закона и справедливости
Наша цель – укрепить государственность и передать ее будущи…
Об энергетике, спорте и доставке газет
Депутатам Европарламента заблокировали ИИ на планшетах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]