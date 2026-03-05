Вынесенное на рассмотрение пленарного заседания, прошедшего под председательством спикера Ерлана Кошанова, Рамочное соглашение о партнерстве между Правительством РК, с одной стороны, и Международным Банком Реконструкции и Развития, Меж­дународной Финансовой Корпорацией и Многосторонним Агентством Гарантии Инвестиций, с другой стороны, по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Казахстана закрепляет правовую основу взаи­модействия Казахстана с институтами ­Группы Всемирного банка и позволяет ­реализовывать совместные проекты в соответствии с их политикой и процедурами.

Среди ключевых целей согла­шения названы повышение ­макроэкономической и фискальной устойчивости финансового сектора, содействие развитию аграрного сектора, расширение доступа МСБ к финансированию, а также рост инвестиций в инфраструктуру и социальную сферу, включая здравоохранение и образование.

Депутат Мажилиса Ерлан ­Стамбеков подчеркнул, что соглашение носит рамочный характер.

– Данный документ не представляет собой обязательство любой из сторон вступать в какую-либо деятельность или реа­лизацию конкретного проекта. Все это будет регулироваться отдельными международными договорами, – отметил он.

По его словам, сотрудничество с институтами Группы Всемирного банка должно дать экономический эффект.

– Реализация совместно со Всемирным банком текущих и перспективных проектов окажет содействие в создании рабочих мест, стимулировании инноваций, развитии частного сектора, малого и среднего бизнеса, внедрении наилучших международных практик, улучшении инвестиционного климата, – уверен мажилисмен.

Он добавил, что закон был всесторонне обсужден на заседаниях рабочей группы, по итогам которых для Правительства выработан ряд рекомендаций. В частности, предложено привлекать заемные средства на проекты инвестиционного характера, создающие измеримый экономический эффект; не использовать заемные средства для финансирования функ­ций, подлежащих исполнению в рамках текущих бюджетных обязательств государственных органов; а также ограничить использование заемных средств на консультационные услуги.

Вместе с тем у мажилисменов возникли вопросы, касающиеся правового регулирования взаи­модействия с международными финансовыми институтами. Так, депутат Ерлан Барлыбаев, констатировал, что соглашением фактически устанавливается правовое регулирование, отличное от нашего национального законодательства.

– Хотелось бы услышать, с чем связано такое кардинальное изменение механизма взаимодейст­вия с Всемирным банком и есть ли такой прецедент для других международных институтов? – спросил он.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в ответ напомнил, что элементы подобной практики уже применялись.

– На самом деле подобные правила у нас были прописаны, когда мы ратифицировали отдельные правительственные займы, которые ратифицировали с Пар­ламентом до этого. Такие правила применяются во всех 189 странах, и на самом деле эта международная практика показывает свою высокую эффективность, – подчеркнул вице-премьер.

Он признал, что ранее к реализации проектов международных финансовых институтов в Казахстане высказывались серьезные претензии.

– Были достаточно большие нарекания к тому, как у нас проходят проекты Всемирного банка и вообще международных финансовых институтов. Долгие сроки предквалификации, потом отбора, проведение закупок, были моменты, связанные с коррупционными правонарушениями. Применение в данном случае политик и стандартов Всемирного банка, безусловно, должно улучшить ситуацию и позволит более эффективно и быстро использовать средства, – уверен он.

Тему продолжил депутат Берик Бисенгалиев, напомнив о статье 4 рамочного соглашения, где говорится о мерах по устранению системных факторов, препятствующих реализации проектов. Парламентарий поинтересовался, какие проблемы выявлены по итогам программных займов прошлых лет и как Правительство намерено не допустить их повторения.

В ответ Серик Жумангарин сообщил, что соответствующий анализ уже проведен.

– Самая большая проблема – это задержка на ранних этапах, длительные процедуры согласования проектов, а также длительные сроки закупок, нехватка квалифицированных кадров, недостаточная межведомственная координация между государственными органами – все это влияло на эффективность, – сказал он.

Кроме того, по его словам, выявлены законодательные ограничения, связанные с Бюджетным кодексом. Вице-премьер заверил, что системная работа по устранению этих барьеров уже ведется.

– Поэтому принято решение перейти на стандарты и правила группы Всемирного банка. Мы считаем, что они будут более эффективными. Естественно, была сделана определенная работа по бюджетному законодательству, чтобы убрать ограничения, которые до этого присутствовали, – отметил Серик Жумангарин.

Согласно повестке, депутаты ратифицировали протоколы о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и от 7 октября 2022 года. Как отмечается в заключении к законам, до­кументы направлены на обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних детей по взысканию алиментов на территориях государств – участников конвенции.

– Протокол расширяет механизм взаимного признания судебных актов между государствами СНГ. Теперь к числу таких актов прямо относятся судебные приказы о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, – пояснил министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

Глава Минюста добавил, что судебный приказ – это быстрый инструмент, который выносится без длительного процесса и позволяет оперативно защитить ребенка.

– Однако, если должник находится в другом государстве, решение может остаться на бумаге. А этот протокол решает проблему. Один из родителей с ребенком проживает в Казахстане. Второй родитель ребенка переехал в другое государство СНГ. Наш суд вынес судебный приказ о взыскании алиментов. Сегодня процедура признания такого приказа за рубежом сложнее, чем признание решения после полного процесса. После ратификации судебный приказ будет прямо признан в рамках конвенции, процедура станет понятной и предсказуемой, исполнение – реальным, – пояснил министр.

Согласно статистике, за 2021–2025 годы в государства Минской конвенции направлено 169 ходатайств о признании и разрешении исполнения решений о взыскании алиментов, из них 153 удовлетворено, в 16 – отказано, процент удовлетворения составил 90%.

Протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года распространяет механизм признания судебных приказов по алиментам.

– На практике это означает, что, независимо от того, какая конвенция применяется между государствами, судебный приказ о взыскании алиментов будет признан и исполнен по единым правилам. Это системность, предсказуемость и равная защита, – объяснил Ерлан Сарсембаев.