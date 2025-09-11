Реализацию Послания Президента обсудили в Мангистау

За строкой Послания
31
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

11 сентября под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялось расширенное заседание актива региона по обсуждению реализации инициатив Главы Государства Касым-Жомарта Токаева, отраженных в Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

В Послании определены основные направлений развития экономики страны. В том числе – привлечение инвестиций, повышение обрабатывающей промышленности, вывод сельского хозяйства на новый уровень, совершенствование транспортно-логистического комплекса, укрепление человеческого капитала, ускорение темпов цифрового развития и внедрение искуственного интелекта во все сектора экономики, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, водной инфраструктуры и спасение Каспийского моря.

Глава региона акцентировал внимание на проводимой и предстоящей работе в регионе в рамках данных приоритетов.

В Мангистауской области ведётся активная работа по привлечению инвестиций, улучшению бизнес-среды и инвестиционного климата. В результате в ближайшей перспективе будут реализованы  проекты в сфере транспорта и логистики, машиностроения, цифровизации и рыболовства в рамках рамочных соглашений с крупными зарубежными китайскими компаниями.

Также были отмечены  реализуемые проекты по развитию транспортно-логистической сферы, обозначенные  в Послании. Сегодня при поддержке Президента страны в порту Актау запущен первый этап контейнерного хаба. В перспективе – ввод к 2028 году в эксплуатацию  морского терминала «Саржа», мощностью 11 млн тонн. Кроме того, в международном аэропорту Актау начнётся строительство логистического и авиационного хаба, стоимостью 1 млрд долларов США.

Глава региона отметил, что одним из приоритетных направлений Послания является сфера туризма.

В связи с чем, в 2025–2029 годах планируется реализовать 19 проектов на общую сумму 193 млрд тенге, что позволит открыть  дополнительные новые рабочие места. Особое  внимание уделяется развитию экологического и пляжного туризма в туристических зонах Бозжыра, Шеркала, Айракты, Кендерли и Теплый пляж.

Кроме того, аким области подчеркнул важность слаженной работы маслихата, исполнительной власти и гражданского общества для эффективной реализации задач, обозначенных в Послании.

- В Послании Глава государства обозначил новые приоритеты развития страны. Мангистауская область имеет особое значение для экономики государства в сфере транспортно-логистической сфере. Регион обладает большим потенциалом, поскольку здесь пересекаются многие  маршруты. В своем Послании Президент отметил важность этой отрасли и дал ряд задач по ее развитию. Кроме того, в Послании было поручено завершить строительство автомобильной дороги Бейнеу – Саксаул. Это стратегический шаг в повышении транспортно-логистического потенциала региона. За счет этого маршрута планируется оптимизировать транспортные перевозки и развить  сеть Алматы – Бейнеу – Саксаул. Главная цель проекта – улучшить связь между южными и западными регионами,  поддержать экономическую интеграцию. Эффективное использование потенциала региона – наша главная задача. Сейчас наша цель – совместно с населением  реализовать эти инициативы и добиться устойчивого развития региона, – сказал Нурдаулет Килыбай.

#Токаев #Мангистау #послание

