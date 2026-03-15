Информация предоставлена ЦКР по состоянию на 18.00, сообщает Kazpravda.kz

Центральная комиссия референдума Республики Казахстан представляет очередную информацию о явке граждан на республиканский референдум.

Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 18.00 часов явка граждан в регионах составила:

Область Абай 73,84 %

Акмолинская область 77,72 %

Актюбинская область 83,12 %

Алматинская область 70,27 %

Атырауская область 71,08 %

Западно-Казахстанская область 66,90 %

Жамбылская область 81,07 %

Область Жетісу 73,84 %

Карагандинская область 81,44 %

Костанайская область 80,11 %

Кызылординская область 91,80 %

Мангистауская область 76,84 %

Павлодарская область 71,85 %

Северо-Казахстанская область 68,58 %

Туркестанская область 82,03 %

Область Ұлытау 70,57 %

Восточно-Казахстанская область 83,63 %

город Астана 56,72 %

город Алматы 32,82 %

город Шымкент 74,44 %.

В целом по стране на 18.00 часов получили бюллетени 8 845 280 граждан, что составляет 70,98 процента от числа включенных в списки для голосования.

Дальнейшая информация о явке на участки голосования по состоянию на 20.00 будет предоставлена в 20.30.