Информация предоставлена ЦКР по состоянию на 18.00, сообщает Kazpravda.kz
Центральная комиссия референдума Республики Казахстан представляет очередную информацию о явке граждан на республиканский референдум.
Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 18.00 часов явка граждан в регионах составила:
Область Абай 73,84 %
Акмолинская область 77,72 %
Актюбинская область 83,12 %
Алматинская область 70,27 %
Атырауская область 71,08 %
Западно-Казахстанская область 66,90 %
Жамбылская область 81,07 %
Область Жетісу 73,84 %
Карагандинская область 81,44 %
Костанайская область 80,11 %
Кызылординская область 91,80 %
Мангистауская область 76,84 %
Павлодарская область 71,85 %
Северо-Казахстанская область 68,58 %
Туркестанская область 82,03 %
Область Ұлытау 70,57 %
Восточно-Казахстанская область 83,63 %
город Астана 56,72 %
город Алматы 32,82 %
город Шымкент 74,44 %.
В целом по стране на 18.00 часов получили бюллетени 8 845 280 граждан, что составляет 70,98 процента от числа включенных в списки для голосования.
Дальнейшая информация о явке на участки голосования по состоянию на 20.00 будет предоставлена в 20.30.