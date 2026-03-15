Информация предоставлена ЦКР по состоянию на 14.00, сообщает Kazpravda.kz
Центральная комиссия референдума сообщает:
согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 14.00 часов явка граждан в регионах составила:
Область Абай 61,04%
Акмолинская область 60,05%
Актюбинская область 61,37%
Алматинская область 56,13%
Атырауская область 56,54%
Западно-Казахстанская область 49,97%
Жамбылская область 51,13%
Область Жетісу 59,82%
Карагандинская область 57,32%
Костанайская область 56,51%
Кызылординская область 64,63%
Мангистауская область 53,14%
Павлодарская область 53,31%
Северо-Казахстанская область 52,37%
Туркестанская область 58,03%
Область Ұлытау 52,06%
Восточно-Казахстанская область 59,60%
город Астана 40,68%
город Алматы 21,68%
город Шымкент 58,24%.
В общем по стране на 14.00 часов получили бюллетени 6 471 378 граждан, что составляет 51,93% от числа включенных в списки для голосования.
В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме», референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.
Дальнейшая информация о явке на участки голосования будет предоставлена в 16.00 часов.