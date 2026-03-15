Референдум-2026: в Актюбинской области и области Абай явка составила более 61%

Референдум
128
Айман Аманжолова
корреспондент

Информация предоставлена ЦКР по состоянию на 14.00, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центральная комиссия референдума сообщает:

согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 14.00 часов явка граждан в регионах составила:

Область Абай  61,04%

Акмолинская область 60,05%

Актюбинская область 61,37%

Алматинская область 56,13%

Атырауская область 56,54%

Западно-Казахстанская область 49,97%

Жамбылская область 51,13%

Область Жетісу  59,82%

Карагандинская область 57,32%

Костанайская область 56,51%

Кызылординская область 64,63%

Мангистауская область 53,14%

Павлодарская область 53,31%

Северо-Казахстанская область 52,37%

Туркестанская область 58,03%

Область Ұлытау 52,06%

Восточно-Казахстанская область  59,60%

город Астана 40,68%

город Алматы  21,68%

город Шымкент 58,24%.

В общем по стране на 14.00 часов получили бюллетени 6 471 378 граждан, что составляет 51,93% от числа включенных в списки для голосования.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме», референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Дальнейшая информация о явке на участки голосования будет предоставлена в 16.00 часов.

